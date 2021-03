Juró el primero de los nuevos jueces del Tribunal Oral Federal

El doctor Ernesto Pedro Francisco Sebastián juró esta mañana en una ceremonia realizada en la Sala de Audiencias de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca como nuevo Juez del Tribunal Oral Criminal Federal.

Se trata del primero de los tres magistrados en tomar posesión de su cargo, el cual ostentará junto con su colega el doctor Sebastián Foglia, aunque por una cuestión burocrática aún no asumió ya que el gobernador Axel Kicillof aún no le aceptó la renuncia.

Independientemente de que todavía no se definió al tercero de los integrantes --pliego que deberá pasar por el Senado-- no deja de ser una buena noticia para la ciudad que, durante muchos años, no tuvo jueces naturales en dicho fuero.