Desalojan una fiesta clandestina en Spurr

Una historia que se repite cada fin de semana, aunque parezca mentira. A pesar de la pandemia, autoridades locales tuvieron que volver a intervenir, y desalojar, una fiesta clandestina en la que había más de 50 personas.

Pasadas las 2 de la madrugada, agentes del Comando Patrulla fueron alertados de un evento que se estaba desarrollando en un inmueble ubicado en calle Falcón al 2800, propiedad de una mujer de apellido Varela.

Al llegar, constataron que se trataba de una fiesta -cabe recordar que dicha situación se encuentra prohibida para evitar el avance del coronavirus- y pidieron la inmediata presencia de inspectores municipales.

Finalmente, se labró la infracción correspondiente y se invitó a los concurrentes -62 en total- a regresar a sus respectivos domicilios.

UNA TENDENCIA QUE PREOCUPA

La semana pasada, en diálogo con LA BRÚJULA 24, el titular del área de Fiscalización municipal alertó que la cantidad de fiestas clandestinas venía en alza. De hecho, el pasado fin de semana se registraron 60 denuncias de vecinos preocupados por la situación, en distintos puntos de Bahía.

"Lo que más preocupa es la desaprensión, primero por la cuestión sanitaria ya que no se respeta el distanciamiento y porque más del 90 por ciento no usa tapabocas. Pero además, los lugares no cuentan con habilitación", había explicado el funcionario.