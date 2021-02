"Me dijeron la vas a pasar mal" tras publicar "Hermano", el libro que habla de la familia Macri

Santiago O´Donnell confirmó que era su debut en Instagram Live, al mismo tiempo que comenzaba el diálogo con el periodista Leandro Fernández Suñer, en una página dentro del ciclo de charlas que LA BRÚJULA 24 lleva adelante en esa red social.

La publicación de su libro "Hermano", en donde da detalles hasta ese entonces desconocidos de la familia Macri, y principalmente del ex presidente, generaron un verdadero revuelo internacional, e incluso ahora una jueza lo está investigando.

Al respecto el escritor aseguró que "es la primera vez que yo sepa en la historia de la humanidad que en una medida preliminar te piden las grabaciones, más cuando me enteré en el mismo día que era querellado".

Sobre ese punto O´Donnell repitió: "Yo me entero que estaba siendo querellado cuando me llega la notificación de la jueza de que tenía que entregar todo el material en cinco días o atenerme a graves multas". Ante esa situación "nosotros apelamos y su señoría respondió en una sola oración que aceptaba, pero que no firma, y tampoco aclara si se suspenden los plazos o no".

En otro pasaje de la charla, comentó: "Yo estoy acostumbrado a tener mis 10 minutos de fama cada dos años, tres años. Yo soy de la vieja escuela. Prefiero que me conozcan por mi laburo, y no por mi cara, mi vida, o con quién desayuno. Es mucho más fácil hacer mi trabajo cuando no soy conocido. La gente es distinta cuando no está delante de una celebridad".

De igual manera reconoció que "el nuevo periodismo es la transparencia, mostrar quién sos, de donde venis… antes era tocar todas las campanas, buscar el equilibrio… hoy si no das la cara la gente pregunta qué tenés que esconder que no te mostras".

O´Donnell admitió: "Me dijeron la vas a pasar mal. Comenzaron a llegar mensajes a mi celular, a la editorial y luego la acción judicial". "Nunca pensé que investigar a los Macri sería fácil y que no me costaría" afirmó.

Por último mencionó que "me llamó la atención lo que ahora vivo en carne propia: que los Macri lograron mantener ocultas muchas causas contra ellos, algunas del 2009, que ningún periodista conocía".

