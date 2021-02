El dolor del "Chori" Vega: "Me voy por la puerta de atrás, pero con la frente en alto"

Un dolor inmenso invade a David "Chori" Vega por estas horas. De la noche a la mañana y luego de una conferencia de prensa del presidente del club, Angel Tuma, se enteró que no iba a continuar vistiendo esos colores que lo acompañaron durante 12 años (fue desvinculado junto a Furios y Lenci).

La tristeza del volante no tiene tanto que ver con su partida, sino con las formas ya que considera que después de tantos años de relación, existía la suficiente confianza como para comunicarle la determinación personalmente.

"No fueron las formas adecuadas. Creo que me merecía un poco más de respeto, sobre todo por los 12 años que estuve en el club. Viví más alegrías que tristezas en el club, y por eso duele irse de esta manera. Siento que me voy por la puerta de atrás, pero con la frente en alto, porque siempre di todo", mencionó el ídolo aurinegro en comunicación con El Deportivo 24.

"Tuma lo dijo durante la conferencia de prensa y la verdad que fue muy doloroso. Creo que tenía mucha confianza como para decírmelo personalmente. Después (Alfredo) Dagna me llamó, me pidió disculpas y me ofreció para arreglar por un año más, pero dije que no, porque no quería generar ninguna incomodidad para nadie", agregó.

Vega ratificó en todo momento su amor por el club y recordó que en el peor momento, en medio de un retorno al Federal A, resignó varias ofertas más importantes para darle una mano a la institución.

"Cuando ellos necesitaron que me quede, porque el club lo requería, yo me quedé más allá de tener ofrecimientos de muchos clubes de la B Nacional. Y lo volvería a hacer, porque amo estos colores y a la gente de Bahía. Por eso la angustia que siento en este momento", aclaró.

"Lo de la gente es increíble. El reconocimiento que he recibido estos días, los mensajes en las redes sociales, las palabras de mis compañeros, la verdad que fue increíble. Lamentablemente no pude despedirme de nadie, porque no he vuelto al club, pero que todos sepan que los aprecio mucho y que voy a estar siempre para lo que Olimpo necesite", completó.

Vega se encuentra entrenando en La Armonía para mantenerse en ritmo y a la espera de alguna propuesta que lo seduzca para ponerle fin a su trayectoria deportiva. "Me siento bien y quiero terminar de la mejor manera mi carrera deportiva".

Por último, y aunque sin entrar en detalles, Vega se refirió a la polémica salida de Alejandro Abaurre como entrenador y la denuncia por pedirle favores sexuales a algunos integrantes del plantel.

"Es un tema muy delicado y prefiero no opinar ni entrar en detalles. Lo único que voy a decir es que le mando un fuerte abrazo a la familia de este jugador. Lo volvieron loco durante estos días y se trata de un chico con muchísimas condiciones. Viene de una familia humilde y trabajadora, por lo que tiene todo mi apoyo para lo que necesite", dijo.