Campazzo se lesionó en el partido que jugaba ante los Lakers

Luego de su gran actuación ante Utah Jazz, en el que fue el mejor partido desde que está en la NBA, el duelo ante Los Angeles Lakers, el actual campeón de la competición, era el más esperado para Facundo Campazzo. Sin embargo, pese a las expectativas, todo terminó de manera inoportuna para el argentino.

El ex Real Madrid ingresó al campo de juego en el segundo cuarto, pero dos minutos después tuvo que salir tras sufrir una molestia en la rodilla que le impidió continuar, según informó su equipo en las redes sociales.

EL momENTO DE LA LESIÓN.

“Facundo Campazzo (con una molestia en la rodilla derecha) está en duda que pueda regresar esta noche”, precisó Denver en su cuenta oficial de Twitter, sin dar mayores precisiones al respecto. La premisa se confirmó, y el cordobés no volvió a pisar la cancha.

La participación del cordobés fue poca en el partido que los Nuggets perdieron por 93 a 114: apenas pudo hacer unos piques sin pelota y marcar en uno de los ataques de Los Angeles, liderado por su figura LeBron James.

Tras abandonar el campo de juego, sus compañeros intentaron sostener la victoria parcial y llegaron al entretiempo con una ventaja de 12 puntos sobre su rival, pero todo se dio vuelta en la segunda mitad del encuentro.

Al término del tercer cuarto los Lakers ya habían superado a Denver por una diferencia de 8, que los dirigidos por Michael Malone no pudieron revertir, y terminaron cayendo por once puntos. Luego del partido, el coach se refirió al problema que tuvo Campazzo: “Facu es un guerrero, y si él dice que no puede jugar por la rodilla es porque realmente debe ser algo doloroso”, expresó.

Si bien todavía no hay información concluyente sobre la lesión del base cordobés, estaría en duda su participación en el próximo partido que tienen en agenda los Nuggets, previsto para el sábado, en el que visitarán a los Sacramento Kings en el Golden 1 Center, desde las 19:00 (hora de Argentina).

Días atrás, los seguidores de Campazzo también se quedaron con las ganas de verlo jugar contra Detroit, ya que aquel encuentro se pospuso luego de que se detectaran test sin resultados definitivos en el rooster de los Pistons. Este duelo no se llevó adelante porque no se pudo cumplir con los Protocolos de Salud y Seguridad, según se informó en un comunicado la NBA.

Se consideró que todos los jugadores de los Pistons era contactos estrechos, y el equipo no tuvo el mínimo de ocho jugadores disponibles que se requieren por la liga para continuar con el juego de esa noche contra los Nuggets. Por esa regla, algunos partidos se han concretado más allá de que algunos planteles presentaron casos de coronavirus en lo que va de la temporada.

El cordobés sí jugó (y tuvo una gran actuación) el domingo pasado, en la victoria de su equipo ante Utah Jazz por 128-117. El base argentino estuvo más minutos en cancha que en el cotejo anterior, y otra vez atrajo la atención.

El base fue una de las variantes a las que recurrió su entrenador Malone a la hora de hacer rotar al quinteto inicial. En esa ocasión sumó 19 minutos en cancha y terminó el partido con una planilla de 11 puntos, cinco asistencias y dos rebotes. Su gran rendimiento había generado un movimiento en las redes sociales de los fanáticos argentinos para que el oriundo de Córdoba capital fuera seleccionado con vistas al Juego de las Estrellas, donde se incluyen a los mejores jugadores de la temporada.

Lo cierto es que ahora se deberá esperar a conocer la gravedad de la lesión para saber cuál será el futuro de Campazzo en el equipo, que ya sufrió las bajas del escolta titular Gary Harris y de su suplente, Perry “P.J.” Dozier Jr.

