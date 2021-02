Lito Vitale: "No me interesa darle visibilidad a los logros o a los fracasos"

Una nueva entrevista semanal a través del Instagram Live de LA BRÚJULA 24, permitió que el público se sienta mano a mano con uno de los artistas más importante de la historia de nuestro país: Lito Vitale.

Entrevistado por el periodista Leandro Fernández Suñer, el compositor repasó varios aspectos de su dilatada trayectoria, en donde sin ponerse colorado admitió que ya son "más de 50 años con la música".

En esa línea aseguró que "no me detengo mucho en ver el camino. Voy para adelante y hago cosas. No me interesa darle visibilidad a los logros o a los fracasos. Voy andando y voy viendo qué es lo que me ofrece el camino".

En esa fluidez que busca, "muchas de las cosas que propongo traen propuestas de otros lados. Son como disparadores. Tengo la certeza que esto es una comunidad de músicos, que todos deberían disfrutar el logro del compañero".

En otro pasaje de la charla, y haciendo referencia a los elogios diarios, Vitale aseguró que "agradezco los comentarios. Disfruto y a veces me banco un montón de cosas. Uno en general hace un camino dentro de este mundo de la música que tiene que ver con las necesidades personales".

Y en sintonía con esa frase, remató diciendo: "Si el público quiere que vaya para un lado, está bueno que el músico vaya por el lado que él quiere. Yo me manejo mucho con mi necesidad personal. Agradezco los halagos y la crítica con buena leche. Pero no me modifican el camino".

