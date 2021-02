Natty Petrosino: "Me caí y ni siquiera pude ir al hospital porque sino me detenían"

En pleno regreso a la ciudad, la bahiense Natty Petrosino relató en LA BRÚJULA 24 el drama que significaron estas semanas en el norte argentino, donde viajó (como hace habitualmente) para tender una mano a la comunidad Wichi, siendo perseguida por el poder político que no le permitió desarrollar su desinteresado aporte.

"Por fin estamos volviendo a mi hogar. Estoy en plena ruta porque ayer paramos a descansar porque no vengo bien de salud. Fueron dos meses muy difíciles, fue terrible. Tuve un accidente con un golpe en el rostro por correr una ambulancia que traía a una mujer con trabajo de parto. Me tropecé y sufrí lesiones en la cara", sostuvo Natty, en su charla con el periodista Germán Sasso.

No obstante, con su mirada siempre positiva de la vida y sin bajar los brazos, resaltó: "Siento la calidez de la gente de Bahía Blanca. Eso me da fuerzas. Fue todo un disparate. No podía salir al hospital porque si lo hacía me detenían, tuve que curarme sola. Gracias a mi gente que me defendió a muerte, nadie se animó a arrestarme. Cuando vinieron el primer día, los wichis les dijeron que iban a protegerme hasta las últimas consecuencias".

"Quien daba la orden era el ministro de Salud que hablaba de 'una señora gorda que viene de vez en cuando a hacer caridad'. A Insfran le dije que tenga mucho cuidado con su gabinete, porque cuando reparé salas de salud y escuelas, esta persona no estaba. Salí por Salta, creyeron que me moría y quizás por eso me dejaron salir, escoltándome para que no tenga problemas", mencionó la filántropa bahiense

Y cerró, esperanzada: "Con el amor de todos, me voy a curar".