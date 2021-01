Tiene un hijo con discapacidad y le cortaron el gas: "Necesita el plato de comida y su baño"

En diálogo con el programa "Nunca Es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1, una vecina del barrio Anchorena contó la dramática situación que vive desde hoy, cuando sin previo aviso, y pese a la vigencia del DNU presidencial, le cortaron el gas.

"Tengo dos boletas de cinco mil pesos sin pagar. Estoy dos meses atrasada, pero tenía entendido que por el DNU no me podían cortar el gas. Soy empleada doméstica, y por la pandemia no pude trabajar. Encima mi hijo es discapacitado" comentó Gladys.

La situación en calle Rincón al 1800 se hizo visible este mediodía. "Fui a cocinar y no salía gas. Le pregunté a una vecina y ella sí tenía. Mi hija miró el medidor y estaba con la llave de paso cerrada y un precinto puesto".

En otro pasaje de la charla, la damnificada no aguantó las lágrimas. "Mi hijo necesita el plato de comida y su baño. Yo no me voy a quedar quieta. Esto es muy humillante para mi hijo. La gente se tiene que enterar de esto, sino se tapa todo".

A su vez Gladys aseguró que "he ido a hablar a Camuzzi por lo que me venía, y me dijeron: pero tu hijo tiene descuento… es de 200 pesos el descuento". Mientras que cerró asegurando: "Quiero poner un amparo con un abogado para que no le vuelva a pasar esto a mi hijo".