"Visión Integrada" y "Las Águilas": dos nombres, una misma pasión

"La visión está en el alma y el corazón". Ese es el eslogan de la ONG bahiense Las Águilas -hoy fusionada con "Visión Integrada"-, que nació en el año 2012 con el objetivo de brindar contención a personas no videntes en el ámbito del fútbol. Y vaya que lo han logrado.

Una entidad sin fines de lucro que con el paso del tiempo ha sabido instalarse tanto a nivel local, como regional y nacional, disputando torneos en Buenos Aires, Córdoba y hasta en Uruguay. Además pertenece a FADeC (Federación Argentina de Deportes para Ciegos).

Oscar Sánchez es uno de los que empezó con esta movida hace ocho años y, en diálogo con LA BRÚJULA 24, contó cómo fueron esos primeros pasos. "Un par de chicos se presentaron en una oportunidad en el club Bella Vista para ver si podían hacer algo con el tema del fútbol ciego, pero no había gente preparada en ese momento para tal fin y se comunicaron conmigo. Yo no conocía nada del tema y lo primero que hice fue pedirle disculpas a los chicos y sus padres porque era nuevo en el tema".

"Realmente noté mucho entusiasmo, era un desafío espectacular. Empezamos las conversaciones con los chicos, ellos me enseñaron un montón de cosas y aún hoy sigo aprendiendo. Me fui capacitando, me contacté con mucha gente del ambiente en Argentina, los que me fueron llevando para armar el primer grupo de trabajo, que fue 'Las Águilas', y nos dedicábamos exclusivamente al fútbol", explicó el dirigente, ante la consulta de este cronista.

Además, Sánchez recordó los inicios en el verde césped. "Hicimos muchos partidos amistosos, inclusivos la mayoría, salvo uno que fuimos a jugar con Los Murciélagos en Puán, después siempre con clubes, distintos profesionales, sindicatos, para que fueran conociendo. En definitiva yo me di cuenta que todo se podía, que el que quería podía".

"Mucha gente colaboró y nos divertíamos, que era el objetivo principal, hasta que en el segundo año nos inscribimos en la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADeC). Teníamos locura por jugar un campeonato argentino. La verdad fue con un éxito importante porque pudimos jugar contra equipos como River, Boca, Estudiantes de la Plata, los principales. El resultado no era lo importante sino tener un poco más de conocimiento", sostuvo con orgullo.

Y dijo que en ese momento fue cuando se hizo un click en la vida de la ONG. "Empezamos a trabajar mucho más fuerte, seguimos jugando campeonatos, ya en ese momento obtuvimos la cancha inflable y realmente FADeC se portó muy bien con nosotros, nos dejó jugar todos los partidos de local y tuvimos la posibilidad que antes del Mundial de futbol ciego vinieran Los Murciélagos a concentrar a Bahía Blanca, donde fueron condecorados como ciudadanos de honor, y luego salieron subcampeones del mundo".

Los dos nombres

"Al principio yo me apoyé en familiares de los propios chicos y también hubo muchos amigos que se hicieron presentes y así arrancamos con Las Águilas. Después tuvimos un pequeño párate y se armó otro grupo que se llama Visión Integrada. Ahora se juntaron las dos entidades", argumentó.

"Uno descubrió, a partir de la actividad que desarrollan, que la visión está en el alma y en el corazón. Lo demuestran a cada momento".

Incursión en otros deportes

"Arrancamos a jugar tenis, fuimos la segunda ciudad en hacerlo y hoy estamos muy bien posicionados a nivel nacional, desde el punto de vista dirigencial y de jugadores. También algunos chicos quisieron jugar golf, empezamos a jugar a las bochas, nuestro padrino es un equipo de Paraná, pero nosotros somos el único equipo de la Provincia, y pertenecemos a la Asociación Bahiense de Bochas".

"Con el tenis tuvimos también apoyo y seguimos trabajando con la Asociación Bahiense. Con la Liga del Sur tuve una reunión hace poco y llegamos a un acuerdo para que en todos los partidos de la liga, nosotros eligiéramos uno para jugar de preliminar y seguir mostrando que todo se puede".

Efectos de la pandemia

"Nos ha complicado mucho porque no pudimos hacer nada, tenemos todos los protocolos aprobados por la Municipalidad pero somos respetuosos del virus y no queremos causar inconvenientes. Entre chicos y grandes, de la ciudad y la Región, tenemos unos 30 anotados que participan de las distintas actividades".

"Quiero destacar el apoyo del Sindicato de Químicos y Petroquímicos porque siempre está a nuestro lado, nos facilita las instalaciones, nos ha dado mucha participación, siempre trabajando junto a nosotros, lo hacen con todo aquello que es deporte inclusivo".

La recepción de la gente y proyectos

"Somos agradecidos a la sociedad de Bahía Blanca en general, y con la prensa que siempre estuvo con nosotros. La recepción de la gente fue buenísima. Y si hablamos de proyectos más inmediatos, si se hiciera el campeonato argentino nos gustaría poder armar el equipo para jugar".

"Además, el primer torneo de tenis que se pueda hacer ya tenemos la palabra de que lo vamos a hacer acá en Bahía Blanca. Traeremos figuras. La idea es seguir haciendo más actividades".

La palabra de los protagonistas

"Me llamo Jonathan Gabriel Delgado Martínez, tengo 25 años. Soy de Uruguay y pertenezco a Visión integrada hace 7. En mi país juego para Peñarol Fútbol Sala y en la Selección, que me citaron este año. Cada vez que me solicitan en Visión Integrada yo voy y juego, por eso si me saliera alguna posibilidad de trabajo y vivienda yo estaría muy satisfecho de irme a vivir a Bahía. Esa gente y ese club son muy importantes parta mi. Aparte también me gusta el tenis, pero acá en Uruguay no se practica".

Jonathan desde su casa, en Uruguay.

"Soy Lucas Zapata, tengo 28 años y soy de Neuquén. Desde muy chico mi familia me inculcó el deporte, en las disciplinas del futbol y atletismo. He participado en natación y tenis, algunos de forma profesional y otros como hobby. Tuve la oportunidad de representar al país a nivel Sudamericano y Panamericano en distintas partes del continente".

"Gracias al esfuerzo y compromiso familiar, y deportivo de todo mi entorno de trabajo, he logrado algunas medallas y logros importantes".

"Hace aproximadamente ocho años que me he integrado a este grupo de Las Águilas y Visión Integrada, con mucha expectativa de poder participar y tomar el deporte con otra mirada, que en este caso es de poder compartir, celebrar y conformar equipos en distintos eventos. Hoy por hoy, a pesar de la pandemia sigo teniendo contacto muy estrecho y afectivo con todos, y creo que ese es el mayor logro que me ha brindado el deporte".

Lucas Zapata durante un encuentro por la carrera de Reyes.

"Me llamo Joaquín Gallardo y tengo 11 años. Soy hincha de La Armonía y de River. Practico fútbol para ciegos, tenis, bochas y golf. Me gusta muchísimo".

"Yo soy Cristian Néstor Caro -31- y me dicen el mágico. Juego fútbol para ciegos hace 6 o 7 años en Las Águilas, y tuve invitaciones de otros equipos, pero solamente jugué acá en Bahía. La verdad que cuando conocí el fútbol para ciegos y a Óscar Sánchez, él me dio una mano grande y me incentivó mucho para que jugara y la verdad que fue algo muy lindo poder viajar a Buenos Aires o a Uruguay jugar con selecciones. Estoy muy contento, muy orgulloso y estaría bueno que se pueda armar algo nuevamente".

Cristian y Joaquín en una practica de tenis.

"Soy Franco Agustín Ferreira y tengo 22 años. Empecé a los 15 a jugar al fútbol. Hago acrobacias, hice un poco de tenis también y de bochas. Todo lo que sea deporte yo me arrimo. Gracias a Dios fue favorable, he jugado en La Pampa, viajé por Salta, Uruguay, estuve en la preselección de Los Murciélagos, jugué contra River y Estudiantes. Me desempeñé muy bien y conocí muchos lugares"

"Me han visto equipos de Buenos Aires, pero por cuestiones económicas no pude ir. Estos 7 años siempre me entrené fuerte para la delantera, siempre de 9. Hice un par de goles en los campeonatos, he llegado a marcar 12 en un día".

Franco Agustín Ferreira, un delantero peligroso.

De más está decir que podríamos seguir hablando largo y tendido sobre esta organización. Es para destacar el trabajo de sus integrantes. El esfuerzo que hacen a diario para mantener viva la llama.

Con el deporte como bandera y la inclusión como única meta. Porque como se dijo al principio de esta crónica: "La visión está en el alma y en el corazón".