"Los hijos estaban durmiendo ahí mismo"

En diálogo con el programa "Nunca Es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1, el comisario de Mayor Buratovich, Juan Reynoso, brindó detalles del femicidio ocurrido esta mañana en aquella localidad, el cual conmocionó a toda la región.

Al respecto, Reynoso confirmó que "en principio tenemos una persona aprehendida, que es la pareja de la chica fallecida".

Recapitulando los hechos, el comisario aseguró que esta mañana "la policía fue alertada por el empleador de este muchacho, el cual fue a buscarlo y lo encontró fuera de la casa con sangre en el cuello".

Siguiendo con el relato, mencionó que "los efectivos, sumado a personal sanitario, lo asistieron, y luego vieron dentro de la casa a ver si había alguien más. Fue así que encontraron a una persona en una cama. Buscaron un testigo, y es allí cuando regresaron a la habitación. Era una persona de sexo femenino, con sangre a la altura del cuello. Llamaron al sistema sanitario, y ellos confirmaron la muerte de esta chica".

Sobre la salud del asesino, Reynoso comentó que "en primera instancia fue llevado al Hospital de Buratovich, pero por las características de las heridas, fue trasladado hasta el Penna, donde se lo intervino quirúrgicamente y ahora está en terapia intensiva".

En otro pasaje de la charla, el comisario aseguró que "cuando el personal policial ingresó al domicilio, vieron a los hijos que estaban durmiendo ahí mismo. Inmediatamente llamaron al sistema de asistencia social para que se hagan cargo de ellos".

Por último, el agende de seguridad reconoció que "no hay antecedentes a través de denuncias. Tenemos la colaboración de la comisaria de la mujer del partido de Villarino, pero no hay nada. Lógicamente sí existían malos tratos verbales, pero no hay registrados maltratos físicos".