El enojo de Carestía: "Nos prometieron una cosa y después se hizo otra"

Gustavo Carestía, director del Hospital Municipal, expresó esta tarde su fastidio, pero también su asombro, luego de que esta mañana autoridades provinciales le confirmaran que no llegará ninguna unidad de la vacuna rusa Sputnik V al nosocomio que dirige.

Es más, según le manifestaron autoridades provinciales, el Hospital Municipal "nunca fue considerado como centro vacunatorio", por lo que el personal que trabaja en la terapia intensiva de ese hospital deberá dirigirse al Penna para poder recibir la correspondiente dosis, siempre y cuando, haya disponibilidad.

"Finalmente, no vamos a recibir vacunas rusas. A media mañana me llamó el jefe de gabinete del Ministerio de Salud provincial, Salvador Giorgi y me dijo que no iba a llegar la vacuna en el día de hoy y que en ningún momento se había pensado que en el Hospital Municipal se iba a vacunar", contó Carestía en comunicación con el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24.

La sorpresa de Carestía fue aún más grande, ya que según mencionó, "a mediados de noviembre, el ministro (Daniel )Gollan había dicho que se iba a vacunar en los dos hospitales públicos de la ciudad" y que Región Sanitaria les hizo "preparar para la vacunación".

"Realizamos una inversión en infraestructura y compramos dos freezers para poder almacenarla", contó.

"Además, la semana pasada me llamó la secretaria privada del ministro de Salud de la provincia para decirme que hoy iban a llegar las vacunas al Municipal y hoy me dijeron que finalmente no vamos a recibirla", agregó.

Carestía mencionó que la situación le llama la atención y que si bien entiende que puede haber errores en cualquier inicio de un plan de vacunación masiva, esto supera los límites y tiene una "desprolijidad llamativa".

El director resaltó que "desde el inicio de la pandemia, el Municipal atendió más del 60% de los casos de coronavirus", por lo que ahora resulta difícil poder explicarles a los empleados que para vacunarse tendrán que ir al Penna.

"Todos podemos entender que puede haber errores, pero que se digan cosas que no son ciertas y que después no cumplan lo prometido, ya es diferente", completó.