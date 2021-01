Habló "La Petisa" y contó cómo fue el momento en el que se volvió viral: "Mirá el lío en el que me metiste"

Tras varios días en boca de todos, habló “La Petisa”, la mujer que se volvió viral luego de que su hijo contara la insólita conversación que tuvieron sobre el aborto. El testimonio, que el hombre dio a las afueras del Congreso cuando participaba de la movilización en contra de que el Senado aprobara la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), se difundió rápidamente y desató una catarata de memes. Ahora, la mujer confirmó que la historia era real.

“Él quería llegar a qué hubiera pasado si hubiese sido legal el aborto. Yo le dije: ‘Andá a saber, seguramente sí (hubiese abortado), si era legal el aborto”, explicó la mujer. En esa línea, continuó: “Como estoy en contra de la iniciativa le dije: ‘Por ahí hubiese abortado, pero no estarían las personas que hoy están, por ejemplo, tres de ustedes y nombré como para nombrar... no porque los hubiese abortado en ese tiempo”.

La mujer aseguró que la familia vivió el episodio “con naturalidad” y dijo que Natalia, Diego y Esteban tomaron las declaraciones de Aquino con “buena onda”. “Ellos entienden, conocen a su hermano, saben que es pastor y cómo se comunica con la gente. Dijimos ‘este Adrián es tremendo’ y nos matamos de risa”, contó.

En el video que se viralizó, Adrián Aquino, un pastor evangélico de 42 años, contó que proviene de una familia de 10 hermanos que defiende los “valores cristianos”. Recordó que para “reforzar” sus convicciones en contra de la legalización de la interrupción del embarazo, le preguntó a su mamá, “La Petisa”, si los hubiera tenido a él y a todos sus hermanos.

Contra todo pronóstico, la respuesta de la mujer, que acababa de manifestarse en contra de la iniciativa que el Senado convirtió en ley, fue afirmativa. “Me contestó después de unos segundos y me dijo: ‘La verdad que no, yo hubiese abortado a algunos de tus hermanos: a Natalia, a Diego, a Esteban”, lanzó el hombre.

El pastor aseguró que supieron tomar la viralización de sus declaraciones “con humor”. Sin embargo, reveló que, en un principio, la mujer se enojó: “Cuando fui a la casa y me asomé por la puerta ella me gritó desde adentro: ‘Tomatela de acá, no te quiero ni ver, ¡mirá en el lío que me metiste!’”.

Por último, la mujer aclaró que tiene “una re onda” con el hombre, a pesar de la anécdota que reveló públicamente. “Estoy sumamente orgullosa de los hijos que tengo: tengo 32 nietos y seis bisnietos. Le doy muchas gracias a Dios de no haberme deshecho de ninguno de ellos”. “Si hubiera sido por una ley o por haber tenido esa oportunidad, quizás no estarían, pero gracias que están, los amo con el alma”, concluyó.

Fuente: TN