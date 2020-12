"Estaría bien que la gente pueda elegir a sus comisarios"

El comisario general Daniel García, de 54 años, llegó a la cima de la policía bonaerense en diciembre del año pasado, cuando Axel Kicillof asumió como gobernador y Sergio Berni, como ministro de Seguridad. Estuvo dos meses como jefe interino, hasta que en marzo último se oficializó su designación.

Con un perfil bajo y una amplia carrera en el área de Investigaciones, García se encuentra recorriendo Bahía Blanca y, en una exclusiva visita a los estudios de LA BRÚJULA 24, abordó todos los temas vinculados a su función. "Sería bueno que la gente sea la que pueda elegir a sus comisarios", apuntó.

"Vinimos a raíz de un procedimiento que se hizo en Puan, a interiorizarnos de ese tema. En estos momentos, el policía de la local implicado debe estar brindando su testimonio por sus conexiones con la banda, que incluyen comunicaciones con los miembros de la organización", explicó García, en su charla con el periodista Germán Sasso.

En ese mismo sentido ponderó: "Es destacable el trabajo de la fuerza porque se le allanó la casa y fue puesto a disposición de la Justicia. Por la cantidad de uniformados que participaron en Puán, se reunieron en el autódromo".

"La pandemia tiene mucho que ver con el crecimiento de casos de violencia de género porque las mujeres vieron más dificultades para pedir ayuda. A partir de esta nueva gestión, todas las dependencias policiales deben tomar las denuncias por estos hechos. Todo lo que sea delitos sexuales se incrementó en 2020".

"Los índices con respecto a secuestros y detenciones mejoraron. Pero es un delito muy difícil de frenar. Se está trabajando mucho, especialmente en el Conurbano, para pacificar los lugares y tener presencia del Estado en los distintos asentamientos", recalcó la máxima autoridad de la fuerza, en otro segmento de la entrevista radial.

Desde el punto de vista operativo, aclaró que "se está trabajando desde la Superitendencia de fuerzas especiales con una unidad específica que trabaja distinto a cualquier Comando de Patrulla. Se instala un contenedor blindado en el barrio, se pone un destacamento y patrullan de a ocho efectivos en los pasillos del barrio, protegiendo por ejemplo la salita médica".

"Estamos mejor"

Sobre las estadísticas que maneja la Policía, recalcó que "con respecto a los hechos prevenibles, Caminada me contaba que estamos mejor que el mismo semestre del año pasado y el primero de este año, donde hubo confinamiento".

"También en esta zona nos preocupan los delitos rurales o de abigeato que crecen en esta época del año. Incluso, algunos efectivos del Operativo Sol van a ser destinados a recorrer los campos y estamos pensando en dotar de helicópteros para patrullar esos sectores, donde el radio es más grande. No será de un día para el otro porque los agentes deberán aprobar los estándares para tripularlos", declaró García, en su extensa alocución.

Quedó atrás el conflicto

Luego del acuartelamiento de septiembre, el jefe de la Bonaerense sostuvo que "el aumento y las mejores condiciones laborales que se le brindaron a la fuerza solucionaron aquella ebullición que se vivió. Nosotros siempre tuvimos sueldos atrasados, comparados con otras fuerzas".

"Con relación a la Policía Local, la idea es que dependan de un jefe de estación por distrito, como se hizo este año. Antes, el Jefe de la Departamental no podía dar una orden sobre esa fuerza. Lo propio ocurre con el CPC y la Comisaría de la Mujer que pasó a depender también de una misma centralidad", sentenció.

Vacunación y fiestas

"Estamos haciendo reuniones para coordinar el dispositivo de vacunación en la fuerza. En nuestro caso se haría con médicos propios que trabajan en la Policía, sin acudir a las escuelas que están destinadas a otra porción de la población".

"Cada municipio está redactando un protocolo para habilitar o no las fiestas de hasta 200 personas. En el caso de que nosotros encontremos algo que está prohibido, actuaremos en consecuencia y dando intervención a la Justicia".

"Debemos seguir cuidándonos porque la vacuna aún no llegó y la gente tiene que entenderlo. Si un boliche abre y supera la cantidad de gente máxima, se clausurará el local y luego seguirá los carriles que corresponda. Igualmente, no creo que eso vaya a ocurrir".

Operativo Sol

"Por la pandemia, este año no hubo Escuela de Policía, no tenemos cadetes egresados que debutaban con el Operativo Sol. Por eso convocamos a otros agentes para cubrir la tarea. Y tenemos 500 efectivos destinados al sector cercano a la zona de quintas o countries".

Consideraciones finales

"Estoy de acuerdo con que la gente elija al comisario y al fiscal. Y que trabajen juntos, uno al lado del otro. No veo ningún problema, al contrario, porque sería todo más ágil. Y que después de cuatro años, el que hizo mal las cosas se tiene que ir. No hace falta ni siquiera que haga campaña, demostrará con hechos. El sheriff en Estados Unidos, por ejemplo, es elegido por la población".

"Lo importante es no tolerar ninguna situación delictiva dentro de la fuerza y que menos se lo apañe. Luego, ese efectivo acusado contará con su derecho de defensa".

"Acá, se tiende a generalizar, pero los (Lucio) Testa o (Nicolás) Pérez son una minoría. La Policía los detecta y se autodepura. Somos 94 mil personas y hay de todo. La fuerza respalda al que denuncia a un compañero. El que no se ajuste a las directivas, se tendrá que ir. "No entiendo a los policías sin ganas de trabajar. Esta no es una profesión para tibios. Si tiene sueño a la hora de prestar servicio, que se quede en la casa".