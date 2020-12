Natty Petrosino vuelve a apelar a la solidaridad de los bahienses

Natty Petrosino sigue tendiendo una mano para aquellos que menos tienen y necesita de la ayuda de los bahienses. A la distancia y tratando de sortear los escollos que le pone el gobierno de Insfrán, nada la detiene.

En su habitual columna de los miércoles en LA BRÚJULA 24, Natty llamó a reunir alimentos dulces para volver a llenar un camión desde Bahía hasta el Impenetrable y que, con esas donaciones, poder colaborar con la comunidad Wichi.

Una síntesis de la columna de Natty Petrosino

"Qué maravilla que seamos testigos y protagonistas de este acontecimiento tan importante acá en el planeta, donde nos graduamos y la vida continúa en paz y sin violencia, siempre y cuando aceptemos la voluntad de Dios".

"Jesús ama a Bahía Blanca por la respuesta inmediata, ayudando al prójimo, sin importarle más que dar. Quiero mandarle un mensaje a esas 7 mil personas que venían al hogar Peregrino a buscar sus cosas. Qué maravilla, todos en silencio, con respeto y alegría. El testimonio de aceptación y que yo era su mamá".

"Quiero agradecer al barrio Villa Miramar. Allí vi nacer a muchos chicos. Para dar, no es necesario que lo hagan los que tienen mucho, por eso les quiero pedir que los que donemos seamos los que tenemos poco. Todos podemos ser dadores. Los invito a preparar algo dulce. Vamos a llenar un camión, cómo no se va a poder".

"Lo mismo le digo al barrio Stella Maris, a Noroeste, White y Saladero, Villa Nocito, Vista Alegre, Maldonado, a todos, los invito a que colaboren para que mis hijos de Bahía Blanca puedan llenar un camión para enviarlo aquí. No les pido que nadie me done 100 kilos porque ya lo hicieron, solo apelo a la solidaridad individual, para repartir a los 7 mil de esta comunidad y seguramente podremos ayudar a más gente".