BahíaDuele: movilización en reclamo de justicia y seguridad

Un numeroso grupo de familiares de víctimas y vecinos de la ciudad se manifestaron este viernes frente a las oficinas del Ministerio Público Fiscal, en reclamo de justicia y seguridad.

La movilización, que comenzó alrededor de las 19 con punto de partida en la Plaza Rivadavia, fue convocada por los propios familiares bajo las consignas #ArgentinaDuele y #BahíaDuele, en el marco de una iniciativa realizada a nivel nacional.

El principal propósito de la movilización se centró en el pedido de justicia por las víctimas de crímenes cuyos casos quedaron impunes.

Foto Twitter: @lorenazerneri

Crimen de Agustina Bustos

Eduardo Bustos, papá de Agustina -la joven asesinada en el barrio Rucci en abril de 2018-, momentos previos a la marcha conversó con LA BRÚJULA 24.

"Son días complicados. En aquella jornada se terminó mi vida como la conocía y empezó mi vida sin Agustina. Como padre no me interesa cómo perdió la vida mi hija, lo que quiero es poder ponerle un punto final", explicó Eduardo en diálogo con el programa "Nunca es Tarde".

Respecto a la nueva fecha que fijaron para realizar el juicio por el crimen de Agustina, señaló: "No sé si estoy preparado para escuchar cómo murió mi hija. Como padre no es algo que me interese. Lo que busco es que se haga el juicio y poder ponerle un punto final a todo esto, con un castigo para la persona que cometió el crimen. No es justicia, porque lo justo sería que me devuelvan a mi hija sana y salva como estaba ese día".

"Formé una familia espectacular. Agustina vivía en mi casa con la familia que tengo yo ahora. Los hijos de mi esposa pasaron a ser mis hijos y Agustina pasó a ser como una hermana. Ellos son los pilares que me sostienen y es el amor de ellos el que no me deja caer. Ahora tengo una nieta, que se llama Agustina y es la que me mantiene con ganas y con energía", comentó.