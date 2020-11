"De ninguna manera se cerrarán salas médicas"

En diálogo con el programa "Hoy También" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1, el Secretario de Salud municipal, Pablo Acrogliano, habló sobre los rumores que corrieron en los últimos días de que podrían cerrar algunas salas médicas.

Al respecto el secretario enfatizó en que "el concepto no es absorbe o cierro. Es dinámico esto. Vos podes tener un nodo, y a los otros lugares les das otros enfoques. No se trata de esto sirve y esto no".

Siguiendo en esa línea, contó que "las sociedades de fomento viven del subsidio que les da el municipio para las salas médicas. Si se corre la bolilla que las van a cerrar, no les gusta. Pero de ninguna se cerrarán salas médicas".

Completando la idea, acotó que "no me sirve de nada tener una sala médica a una cuadra de casa, ir y que no esté el pediatra. La equidad apunta a que todos tengan el mismo acceso y calidad".

En otro pasaje de la charla, Acrogliano reconoció que "todavía seguimos en emergencia sanitaria hasta marzo, por eso todo sigue vigente hasta esa fecha. No hay un diagrama de decir, esto se cierra, o esto se abre, en función de nada".

"Hay una sensación que pasó el pico, que ya no se cuentan las canas, y se piensa que la pandemia terminó. Estamos evaluando, pero en la medida que siga corriendo la pandemia, seguiremos así".