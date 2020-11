Estalló la polémica por la "ayuda" de Rocío Marengo a Patricia Sosa

Esta semana fue distinta a todas. La vuelta de los ex participantes de MasterChef Celebrity en el repechaje -para ganarse un lugar de nuevo en el concurso- le puso todavía más picante al programa de cocina.

Anoche quedó demostrado después de una breve competencia para obtener el beneficio del día. Nacho Sureda, que resultó ganador, tuvo la ventaja de elegir cuál de los concursantes, que ya tenían su pase a la especial gala del domingo, tendría la oportunidad de ayudar a cada uno de sus compañeros en la prueba.

Entre sus elecciones, seleccionó a Rocío Marengo, una de las grandes estrategas del certamen, para que cocinara con Patricia Sosa. Pero lejos de ayudarla, la competidora y gran jugadora, terminó perjudicando a la cantante.

Como todos sus compañeros, Marengo tuvo que preparar doce mitades de huevos rellenos y sumarlas a la preparación de su “aliada” pero lejos de sumarle le restó puntos a la intérprete.

A la hora de pararse frente al jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, Rocío tenía en su bandeja once mitades de huevos en lugar de doce. “No hay ninguna razón para entregar once en vez de doce. Porque seis huevos son doce mitades, así que no hay nada que pueda pasar en el medio para que medio huevo desaparezca”, aseguró Martitegui, que se reincorporó esta semana al certamen, al momento de su devolución.

Entonces, Santiago del Moro decidió preguntarle directamente a la modelo qué era lo que había sucedido. “Es un misterio, yo desconfío de mis compañeros”, le respondió Rocío sin hacerse cargo de la situación que la dejaba en un lugar sospechoso.

En esta oportunidad, la mujer de Oscar Mediavilla había sorprendido gratamente al jurado presentando un pastel de atún con cebollas, ajíes y pasas rubias que a pesar de los halagos de Germán Martitegui, no resultó suficiente para pasar de etapa, ya que el error de Marengo fue imperdonable para los expertos.

“Yo no sé si en algún momento me descuidé y alguien me robó un huevo. Qué pongan las cámaras”, pidió la mediática y luego insistió en que efectivamente había puesto los doce, aunque la edición mostró cuando ella dijo que le faltaba una mitad.

“Existen muchas posibilidades, menos que el huevo tenga patas”, lanzó pícara ante la mirada tensa de Patricia que no descartó que se tratara de un sabotaje. Lo cierto es que, adrede o no, llegado el momento del veredicto, el jurado decidió que una de las mejores voces de la Argentina quedara otra vez eliminada del programa, al igual que Boy Olmi.

Fuente: TN.