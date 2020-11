El periodista Guido Gazzoli, corresponsal italiano en Argentina de varios medios importantes del viejo continente, dialogó con el programa "Nunca es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1 sobre la partida de Diego Maradona.

El cronista, que a causa de la pandemia regresó a su país, buscó poner en palabras lo que ocurre en su tierra. "Es algo que en Italia no lo podían creer. Creían que era una fake news. He recibido un montón de mensajes de amigos de Nápoles, que sin conocerse, me han escrito, se ha ido Dios".

Analizando el paso de Diego, aseguró que "lo de Maradona iba más allá del marciano del fútbol. Se había juntado con la gente de Nápoles al punto tal, que era el más napolitano de los napolitanos".

Por último, dejó una dura reflexión sobre la muerte de Maradona: "Un amigo me dijo, se va a llorar más la partida de Diego en Nápoles que en Argentina, porque ha dividido mucho a la gente, siempre por fuera de la cancha".