Baley: "Me dolía verlo a Dieguito últimamente; el cuerpo le pasó factura"

El bahiense Héctor Baley, exarquero de la selección argentina de fútbol y que compartió plantel con Diego Armando Maradona durante la previa del Mundial de Argentina 1978 y durante el proceso que derivó en el Mundial de España 1982, se mostró emocionado al recordar algunos momentos vividos con el mejor jugador del mundo.

"Uno lo veía a Mario Kempes o a Leopoldo Luque y uno como arquero sabía lo que cada uno podía llegar a hacer cuando te encaraban con la pelota, pero Maradona era impredecible. Era diferente a todos. Fue el número del mundo, por su inteligencia y su capacidad. Son jugadores que salen muy pocas veces en la historia", rememoró Chocolate, oriundo de Ingeniero White, campeón del Mundo en el 78', y quien habló con el programa Nunca es tarde de LA BRÚJULA 24.

Para Baley, Diego ya no estaba bien desde hace un tiempo y le apuntó directamente al entorno que rodeó al "10" durante las décadas del 80' y 90'.

"Diego no estaba bien. La operación que tuvo hace unos días era algo serio. Últimamente me dolía verlo a Dieguito entrar a la cancha de Gimnasia y que no podía caminar. En estos momentos creo que está descansando en paz. No la estaba pasando bien en vida", mencionó.

"La cocaína lo perjudicó muchísimo. El entorno no lo cuidó. No lo digo yo, lo dice su familia. Era muy difícil haber llegado a tal nivel y no perder el horizonte", agregó.

El primer encuentro entre los momentos vividos, Baley recordó la primera vez que lo vio y también que fue el primer arquero que le contuvo un penal al más grande jugador de todos los tiempos.

"En el 77, antes del Mundial, fue la primera vez que lo conocí. Era un chico bárbaro. Hasta el Mundial de España era el Dieguito puro, hasta ahí no se había juntado con cierta gente que lo llevó por mal camino y que lo perjudicó", dijo.

"Ese mismo año le atajé un penal jugando para Huracán. Ese fue el primer penal que erró Maradona. Luego, cuando yo debuto en Talleres, el debuta también en Boca (1981). Ese día Diego me hizo dos goles de penal. Fue tremendo", completó.