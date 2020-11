Es oficial: se dio a conocer el fixture del Torneo Federal A

A partir del 4 de diciembre hasta el 31 de enero, el Torneo Federal A dirimirá los tres ascensos a la Primera Nacional. Cabe destacar, que el tercer ascenso será en un partido contra un equipo de la Primera B, en un evento organizado por la AFA y no el Consejo Federal.

Con la distribución de los equipos ya confirmada, el Consejo sorteó el fixture y así quedó conformado.

ZONA CAMPEONATO

ZONA SUR

FECHA 1 (4-5/12)

Deportivo Madryn vs Huracán Las Heras

Villa Mitre vs Juventud Unida de San Luis

Olimpo vs Sansinena

Libre: Deportivo Maipú

FECHA 2 (09/12)

Sansinena vs Villa Mitre

Juventud Unida de San Luis vs Deportivo Madryn

Huracán Las Heras vs Deportivo Maipú

Libre: Olimpo

FECHA 3 (13/12)

Deportivo Maipú vs Juventud Unida de San Luis

Deportivo Madryn vs Sansinena

Villa Mitre vs Olimpo

Libre: Huracán Las Heras

FECHA 4 (20/12)

Olimpo vs Deportivo Madryn

Sansinena vs Deportivo Maipú

Juventud Unida de San Luis vs Huracán Las Heras

Libre: Villa Mitre

FECHA 5 (27/12)

Huracán Las Heras vs Sansinena

Deportivo Maipú vs Olimpo

Deportivo Madryn vs Villa Mitre

Libre: Juventud Unida de San Luis

FECHA 6 (03/01)

Villa Mitre vs Deportivo Maipú

Olimpo vs Huracán Las Heras

Sansinena vs Juventud Unida de San Luis

Libre: Deportivo Madryn

FECHA 7 (10/01)

Juventud Unida de San Luis vs Olimpo

Huracán Las Heras vs Villa Mitre

Deportivo Maipú vs Deportivo Madryn

Libre: Sansinena

ZONA REVÁLIDA

ZONA SUR

FECHA 1 (4-5/12)

Circulo Deportivo vs Sol de Mayo

Desamparados vs Cipolletti

Estudiantes de San Luis vs Sportivo Peñarol

Libre: Camioneros

FECHA 2 (09/12)

Sportivo Peñarol vs Desamparados

Cipolletti vs Circulo Deportivo

Sol de Mayo vs Camioneros

Libre: Estudiantes de San Luis

FECHA 3 (13/12)

Camioneros vs Cipolletti

Circulo Deportivo vs Sportivo Peñarol

Desamparados vs Estudiantes de San Luis

Libre: Sol de Mayo

FECHA 4 (20/12)

Estudiantes de San Luis vs Circulo Deportivo

Sportivo Peñarol vs Camioneros

Cipolletti vs Sol de Mayo

Libre: Desamparados

FECHA 5 (27/12)

Sol de Mayo vs Sportivo Peñarol

Camioneros vs Estudiantes de San Luis

Circulo Deportivo vs Desamparados

Libre: Cipolletti

FECHA 6 (03/01)

Desamparados vs Camioneros

Estudiantes de San Luis vs Sol de Mayo

Sportivo Peñarol vs Cipolletti

Libre: Circulo Deportivo

FECHA 7 (10/01)

Cipolletti vs Estudiantes de San Luis

Sol de Mayo vs Desamparados

Camioneros vs Circulo Deportivo

Libre: Sportivo Peñarol

ZONA CAMPEONATO

ZONA NORTE

FECHA 1 (4-5/12)

Sarmiento vs Central Norte

Sportivo Las Parejas vs DEPRO

Güemes vs Douglas Haig

Libre: Chaco For Ever

FECHA 2 (09/12)

Douglas Haig vs Sportivo Las Parejas

DEPRO vs Sarmiento

Central Norte vs Chaco For Ever

Libre: Güemes

FECHA 3 (13/12)

Chaco For Ever vs DEPRO

Sarmiento vs Douglas Haig

Sportivo Las Parejas vs Güemes

Libre: Central Norte

FECHA 4 (20/12)

Güemes vs Sarmiento

Douglas Haig vs Chaco For Ever

DEPRO vs Central Norte

Libre: Sportivo Las Parejas

FECHA 5 (27/12)

Central Norte vs Douglas Haig

Chaco For Ever vs Güemes

Sarmiento vs Sportivo Las Parejas

Libre: DEPRO

FECHA 6 (03/01)

Sportivo Las Parejas vs Chaco For Ever

Güemes vs Central Norte

Douglas Haig vs DEPRO

Libre: Sarmiento

FECHA 7 (10/01)

DEPRO VS Güemes

Central Norte vs Sportivo Las Parejas

Chaco For Ever vs Sarmiento

Libre: Douglas Haig

ZONA REVÁLIDA

ZONA NORTE

FECHA 1 (4-5/12)

Defensores de Villa Ramallo vs Juventud Gualeguaychú

Boca Unidos vs Sportivo Belgrano

Libre: Unión de Sunchales

FECHA 2 (09/12)

Sportivo Belgrano vs Defensores de Villa Ramallo

Juventud Gualeguaychú vs Unión de Sunchales

Libre: Boca Unidos

FECHA 3 (13/12)

Unión de Sunchales vs Sportivo Belgrano

Defensores de Villa Ramallo vs Boca Unidos

Libre: Juventud Gualeguaychú

FECHA 4 (20/12)

Boca Unidos vs Unión de Sunchales

Sportivo Belgrano vs Juventud Gualeguaychú

Libre: Defensores de Villa Ramallo

FECHA 5 (27/12)

Juventud Gualeguaychú vs Boca Unidos

Unión de Sunchales vs Defensores Villa Ramallo

Libre: Sportivo Belgrano

Fuente: Solo Ascenso