Natty Petrosino le pide a los políticos que se unan "para terminar con la grieta"

Aprestándose para comenzar con su trabajo en medio de la selva, más precisamente en el Impenetrable formoseño donde colabora con la comunidad wichi, Natty Petrosino grabó un elocuente mensaje con un mensaje directo a los políticos argentinos en general y bahienses en particular, instándolos a que se unan para trabajar por el bien común, dejando de lado sus diferencias ideológicas.

Un resumen de los dichos de Natty

"Silvio Rodríguez lo decía en su canción: la era está pariendo un corazón. Y en el evangelio según San Pablo, se decía que la creación entera está sufriendo dolores de parto. Nosotros tenemos que ser los parteros del nacimiento de esta nueva era. Jesús también dijo, ante la mirada asustada que iba a venir de otra manera para ayudar a esa nueva era. Alguien le preguntó 'qué pasa con los que no pueden ingresar' y él dijo 'no tengan miedo porque los que ya se han ido, no deben olvidar que en casa de mi padre hay muchas habitaciones".

"Hay una reunión de los grandes mesías, de los Cristos planetarios, que están siempre pendientes de lo que pasa de este lado del Cosmos, donde se reúnen para ver de qué manera cada uno se ayuda mutuamente. En esos encuentros, que funcionan como el Congreso o el Concejo Deliberante, se busca colaborar con amor a los planetas que están frenados o tienen que aprender. Un orador empieza y expone lo que ocurre y el resto no se ponen a discutir. Los aportes se hacen según la experiencia de cada uno".

"Hubo un periodista que, cuando anuncié que venía, pidió hacer un abrazo al Hogar para que no vaya a la selva y que Bahía Blanca me pida que siguiera. Y ante la pregunta a un vagabundo respecto de por qué estaba tan contento de estar con Natty, y él le dijo 'porque es mi madre y me lava la cola'. Después, cuando inauguramos el Divisadero, que se convirtió en el nacimiento de la humanidad les hicieron notas a todos los que fueron, por caso Virginia Linares, Gabbarini".

"Sin bandería política, desde lo humano y con amor, no hagamos una campaña hablando mal del otro. Que juntos podamos tapar la grieta. Esto va para todos los dirigentes del país que tienen que escuchar a Cristo. Son ellos los que tienen que juntarse para decidir qué es lo mejor, siempre desde el amor. Limar las diferencias, poniendo el hombro para que no nos destruyan. Cristo me dijo que vaya al divisadero porque Cristo me lo pidió, con ellos tomo fuerzas para ayudarlos y en paz esperar al Reino de Dios en la Tierra".