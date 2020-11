"El coraje y la dignidad no deben ser negociables nunca"

El periodista Rafael Emilio Santiago elaboró su habitual columna en el aire del programa "Bahía Hoy", que se emite todos los viernes por LA BRÚJULA 24.

Fiel a su estilo, el reconoció profesional arrancó su descargo hablando de fútbol. Y lógicamente, lo principal pasa hoy por lo que dejó la doble fecha de Eliminatorias. "Ahora que terminó el período 2020, hay cosas que saltaron a la vista, como terminarlo con Argentina y Brasil en la encima de la tabla".

"Otro síntoma de los tiempos que corren ha sido la mejoría de Ecuador, que dirige Alfaro. Yo lo he tratado un poco en Olimpo y un poco más cuando fue como comentarista a mundiales. Me alegra por él, porque es buena persona", relató Santiago.

Y lo describió: "Es de esos argentinos prolijos y educados, siempre bien visto, que nos deja muy bien esté donde esté. Que le vaya bien, resultados aparte, es una buena noticia. Lo que pasa que acá no tiene buena prensa".

Luego, el reconocido periodista deportivo se refirió a la fecha qud conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado. "Hoy es el aniversario 175 y hay que decir que la idea inicial para una conmemoración la presentó el historiador José María Rosa y terminó de confirmarse 10 años atrás".

"Yo creo que la anuencia a tomar esta fecha es porque se la sospechó como una reivindicación al federalismo. Fue una batalla técnicamente perdida antes de empezar, pero que desde su proyección ha sido muy importante. En aquel momento enfrentar a Francia era como pelear hoy con Estados Unidos, y lo hicieron igual", recordó.

Y agregó: "Se hicieron respetar los gauchos y como no era negocio, ellos no volvieron. No mucho después ante los daños en la flota invasora, firmaron tratados de no agresión con Buenos Aires. Los ingleses enseguida porque no iban a tener ganancias, y a los franceses que son más amantes de todo el aparato patriótico, les costó un poquito más cerrar el tema".

"Este recuerdo, en un momento tan complejo como el que vivimos, para algunos puede ser secundario, pero yo creo que el coraje y la dignidad no deben ser negociables nunca", sintetizó.