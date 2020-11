"Según nuestros estudios Vilas fue número uno del mundo varias semanas"

Una investigación que luego le abrió paso a un documental. Una profesión que con tintes pasionales y obsesivos marcó la vida de Eduardo Puppo. El periodista, especializado en tenis, dialogó en el programa "Nunca es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1, sobre el camino que transitó para darle a Guillermo Vilas el lugar en el ranking que por décadas le negaron.

El creador del film "Serás lo que debas ser o no serás nada" aseguró que Vilas "según nuestros estudios, fue número uno cinco semanas del 77 y dos del 76".

En otro pasaje de la charla, y hablando de la constante negación por parte de la ATP de reconocer esto, Puppo reconoció que "no sabemos qué pasa por la mente de los dirigentes de la ATP. Sí hay una cuestión hereditaria en el sentido conservador. Lo he comprobado en los intensos diálogos que tuve durante tres años. Ellos no quieren mover estructuras. Lo que pasó ya pasó. Para ellos el argumento es que no se puede reescribir la historia".

De la mano de esto, remarcó que "esto pasó. El tenista jugó y ganó puntos. La ATP no cargó los puntos. Antes era aleatorio el tema de la carga de puntos. Desde lo científico pudimos comprobar que Vilas fue número uno en esas semanas que dijimos".

Y para darle mayor peso a sus palabras, repitió lo dicho en tantas otras entrevistas: "El trabajo se basó en 542 torneos, que arrojaron 22545 resultados los cuales entregaron puntos a 1117 tenistas. Todo eso equivale a un Excel de 313 mil filas y 50 columnas".

Pasando al aspecto personal, el especialista en tenis afirmó que "el periodismo es muy traicionero en cuanto a los tiempos, más cuando hay una pasión, una investigación, objetivos claros; y el tiempo que se consume es el tiempo familiar y todo eso lleva a un descontento. Por suerte tengo a una súper mujer al lado, que me comprendió y a su vez jugó al tenis, por lo que su mente competitiva ayudo a comprender mi obsesión por el trabajo".

Por último, y consultado por la actualidad de Guillermo Vilas, Eduardo Puppo se mostró cauto. "Todo el tema de salud es algo familiar, y ellos no quieren hablar. Yo no voy a invadir la privacidad. Solo diré que no está bien de salud".