En contra del dragado: "Sugerimos la limpieza manual del entubado"

Pablo Petracci, investigador en Gekko en la UNS y ambientalista, analizó esta mañana en LA BRÚJULA 24 la intención del municipio de realizar una suerte de dragado en el arroyo Napostá, noticia que confirmó a este medio y hace exactamente una semana el subsecretario de Gestión Ambiental, Matías Insausti.

"Nos oponemos a la obra porque queremos empezar a ver las cosas de una forma diferente y analizar la palabra limpieza, con pocos sistemas naturales en Bahía Blanca y gestiones municipales que los han ido destruyendo", detalló Petracci, en el inicio de la entrevista con el programa "Hoy También".

En esa misma dirección, sostuvo que "Lo que propuse es que haya una bajada a la sociedad y que se genere una opinión. No es necesaria una limpieza con semejante intervención del arroyo, el cual está en buenas condiciones y ha mostrado resiliencia. Llevó unos años la recuperación. Hoy está en muy buen estado".

"El arroyo nos ofrece un montón de beneficios que quizás no se vean. Nos brinda un control natural de plagas, mosquitos y ratas, que tienen que ver con un mal manejo de los residuos y no con ese sector. Lo que hay que hacer es una limpieza manual del entubado", mencionó el investigador, al tiempo que destacó: "No siempre es necesario ver el agua, el placer también puede radicar en ver la vegetación".

Por último, destacó que "Europa paga millones por lugares así. Este es un bien preciado por lo que genera desde el punto de vista cultural y recretativo. Para colmo, enero es el peor momento para intervenir mecánicamente. Ojalá se pueda crear una mesa de expertos, con personas dispuestas a ofrecer su conocimiento y con un municipio empático".