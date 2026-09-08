El viento se apodera de las primeras horas del hoy en una cálida tarde de martes

Tanto Bahía Blanca como la región van a experimentar una jornada con marcadas condiciones y una suerte de señal de la primavera, según el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.

"Las ráfagas del sector norte irán perdiendo intensidad durante la mañana y ayudaron a que se recuperen las temperaturas, en especial en lo que respecta a la máxima", expuso en su habitual informe matutino.

Luego, De Benedictis adelantó que en las primeras horas de la tarde el valor del termómetro podría llegar hasta los 21 grados, con el cielo mayormente despejado y otra notoria caída en el índice de la humedad.

Por último, el profesional anticipó que para el miércoles se pronostica se espera una brisa del sudoeste, con algo más de nubosidad y valores térmicos que se van a mantener altos para la época del año.