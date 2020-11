El médico de Maradona dio detalles de su salud: "Está bien pero puede estar mucho mejor"

Leopoldo Luque, médico de Diego Maradona, habló de la salud del entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata luego de su internación en la tarde del lunes. “Hay que estar tranquilos, no es una situación de emergencia. Él está bien, pero puede estar mucho mejor”, señaló. Además, el médico aseguró que la internación fue voluntaria y que no está relacionada con el COVID-19.

El campeón del Mundial 1986 con la Selección argentina ingresó este lunes en el Sanatorio IPENSA de La Plata para realizarse una serie de chequeos. Lo hizo acompañado de Luque, quien pasadas las 20.30 habló con la prensa y llevó tranquilidad respecto al estado del Diez.

“Fue una decisión conjunta, le dije que no lo veía bien. Estaba más desganado, enojado. Ahí decidimos internarlo”, señaló el médico especialista en en cirugía cerebral y de columna, mientras que agregó: "Lo veía como Maradona cuando está malo. No acepta ayuda. Yo soy médico, no su papá. Uno le propone y trata de que salga lo mejor que pueda, pero hay veces que hay que invadir un poco más. Eso hicimos”.

Luque descartó que esta internación tenga que ver con algo relacionado al coronavirus. “Es un chequeo general. Vamos a ver hasta cuando se queda. Mi idea al menos es tenerlo tres días para seguirlo bien”, explicó.

"Está en una sala normal, no en terapia intensiva. Vamos a ir corrigiendo la anemia, lo vamos a hidratar. La idea es que mejore lo máximo posible”, continuó el especialista. Y concluyó: "Diego es una persona con muchas presiones en su vida. Hay que ayudarlo”.

El exfutbolista y actual entrenador estuvo el pasado viernes en el estadio Juan Carlos Zerrillo, donde fue homenajeado en la previa del partido entre Gimnasia y Patronato por motivo de su cumpleaños número 60. Allí, Diego mostró notorias dificultades para caminar y se fue del lugar una vez que comenzó el duelo correspondiente a la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional, en el que su equipo se impuso por 3 a 0.Play Video

Varias personas que lo conocen muy bien expresaron su preocupación por su estado de salud. Rocío Oliva, su expareja, aseguró que no lo vio “tan bien” y que le da tristeza.

“El único deseo que tengo es que esté bien. Hoy no lo vi tan bien. No vi al Diego que yo conozco. Me da tristeza”, dijo entre lágrimas Oliva en el programa Polémica en el Bar. Y agregó: “Prefiero al Diego del año pasado, que se arme un quilombo en el cumpleaños, el Diego que baila, que canta, que tiene color en la cara, que está más gordito. Prefiero ese Diego toda la vida”.

Giannina Maradona también fue contundente en las redes sociales. La hija del DT respondió a un usuario de Twitter que expresó su preocupación. “Me duele ver a Diego así como estaba hoy (el viernes). Lo tienen dopado, no hay razón de ser para que alguien de 60 años, lúcido y fuerte como él este así, caminando del brazo de alguien, ido, casi sin poder hablar. Ojalá Giannina y la gente que lo ama de verdad puedan sacarlo de este nuevo infierno”, señaló el usuario, a lo que ella se limitó a escribir: “Me parte el alma”.

