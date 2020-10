No te pierdas la columna de Rafael Emilio Santiago en La Brújula 24

Como todos los viernes, el periodista Rafael Emilio Santiago desarrolló en LA BRÚJULA 24 una formidable columna en el aire del programa "Bahía Hoy".

"Veo venir algunas cosas, aunque puedo equivocarme lógicamente, pero se me dibujan con cierta certeza. Y creo que no es malo, porque capaz que de acá a unos años nos convertimos en un país bilingüe", señaló el profesional.

Y agregó: "Vamos incorporando palabras anglosajonas en asuntos que a lo mejor no son necesarios. Por ejemplo 'delivery', es casi un neologismo, tan frecuente que ya nos cuesta devolverlo al castellano. Igual, yo creo que el que toma el pedido necesita detalles".

"Pero hay más: treccking, personal trainer o streaming, para lo cual no me voy a molestar en averiguar el significado. Además, los que nos ocupamos de hechos deportivos durante años, tenemos experiencia. Corner, off side, foul. Yo no escuché nunca una tribuna nacional pedir fuera de juego, por ejemplo".

"Y ni hablar del básquet, que es un creación norteamericana y además tiene sus 'agachadas' porque suele estar encripto algunos temas, a lo mejor para alejar a gente ajena al palo. A mi cuando me tocó jugar, por tamaño estaba obligado a defender la línea final, que no nos ganaran la espalda".

"El hombre a hombre en esos tiempos era recurso de emergencia. Eso ahora es el 'backdoor', la puerta de atrás es el terreno a cuidar. Más el pickandroll y otras elegancias que hoy quedan bien", aseveró.