Axel Kicillof habló del problema del agua en Bahía: "Vamos a reforzar el servicio"

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, que ayer visitó la ciudad con motivo del aniversario de la Cooperativa Obrera, habló con el periodista Germán Sasso, por LA BRÚJULA 24, y analizó varias cuestiones.

Primero, teniendo en cuenta sus propias palabras - "Bahía Blanca es un lugar estratégico y con un potencial inmenso"- y recordó que "llegué a la gobernación recorriendo la provincia siempre con la misma mirada, y viendo lo que falta, desde hace mucho tiempo, es un plan de desarrollo. Pensar, planificar, estructurar y ponernos en la cabeza una provincia con más trabajo y producción".

"Creo que el gobierno de la Provincia hace mucho tiempo que no tiene esa mirada de corto, mediano y largo plazo, y aunque eso parezca algo medio técnico, ahí es donde aparece Bahía. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en una redistribución de la carga en todos los puertos, cosa que antes no se hacía", señaló el mandatario.

Y dijo que "yo creo que Bahía Blanca, con su puerto, tiene un papel central. Es un polo productivo muy relevante para la provincia. Venimos de 4 años de un gobierno neoliberal que no lo veía de esa manera. Yo tengo grandes planes para Bahía, pero no me gusta hacer promesas como no las hice en campaña. Tenemos principios, estrategias, prioridades y queremos cumplirlas".

Agua

"Estoy enterado desde antes de ser gobernador de los problemas con el servicio. Este fue un año difícil que no nos permitió hacer nada de lo que estaba en los planes, en todos los ámbitos, pero enviamos a los especialistas de la provincia para ver lo que se puede hacer".

"En el corto plazo vamos a reforzar muchísimo el servicio, las cisternas. Ayer el Intendente me comentó que hay un problema grande con la distribución, por eso quiero ponerme de acuerdo con los bahienses. Yo tengo en carpeta mi proyecto y me pondré a disposición para buscar una solución".

"Es un tema de muchísima complejidad, pero no por eso sin solución. Ahora también hay un proyecto de reciclar el agua de uso industrial, que también es interesante. Me gustaría para esta altura haber podido dar todas estas discusiones, pero lógicamente estamos preocupados por el equipamiento de los hospitales".

"Lo que hay que hacer es cerrar un proyecto y aplicar los fondos. Ya haré los anuncios".

Vida personal

"Uno no está fuera de la sociedad, todos tuvimos que hacer escuela en casa, los que tenemos hijos chiquitos. Yo hoy tengo un cargo muy exigente pero no dejo de ser papá. El cumpleaños por zoom, por ejemplo, ha sido bastante deprimente, pero es lo que hay".

"Algunos tenemos que tomar decisiones, y el coronavirus puso el mundo patas para arriba. Estamos usando una tecnología que es muy primitiva para combatirlo, el barbijo, y no tenemos alternativa".



Sistema de Fases

"El virus llegó del exterior a la ciudad de Buenos Aires, que es un lugar propenso al contagio por la densidad poblacional, y fue el epicentro de toda la epidemia. Luego se empezó a desplazar a la Provincia, cuando los distritos más pegados a la Ciudad empezaron a tener los mismos contagios".

"La Ciudad de buenos Aires no hizo lo que se hizo en la Provincia, incluso nos acusaron a nosotros de esconder datos, cuando en realidad fue la única jurisdicción que mostró los números reales".

"Nosotros conjugamos tres sistemas: el manejo de camas, que no lo tiene nadie, informatizamos las actas de defunción para que los registros civiles lleven los trámites correspondientes, y luego el sistema oficial que es el epidemiológico. Esto es lo que generó la demora, y es comprensible. A veces uno tiene que defenderse de las cosas que se hacen bien y mejor que otros".

Subsidios y tomas de tierras

"Enojado no es la palabra, pero veo que hay intencionalidad en todo eso. No es un subsidio, existe desde antes y no se usó en nada. Es una noticia falsa. Ese es un programa existe desde 2003 y es para situaciones de emergencia, como puede ser alguien que pasa por una tragedia personal".

"Además, si fuera como decían ayer los diarios, esa plata alcanzaba para 180 personas cuando en Guernica había más de mil quinientos. Se usó eso a la mañana para indignar a algunos sectores, pero no lo hacen sin querer, lo hacen para perjudicar pensando en las elecciones".

"Son cosas que se hacen para generar reacciones en medio de una pandemia. El manejo de la información tiene que estar dentro de cierta norma, que puede ser ética. Lo que digo es que estamos en medio de una pandemia y estos temas son delicados, debería estar dentro de ciertos andariveles".

Seguridad

"Lo del coronavirus ha modificado conductas, situaciones y estados de ánimo. La época de confinamiento nos altera a todos, no estamos acostumbrados a vivir así. Hay incertidumbre, ayer cayeron todas las bolsas mundiales, un desastre. Estamos en una situación extraordinaria y le pido a todos los bahienses que busquemos los canales pacíficos para que podamos ir trabajando lo mejor posible. Nosotros vamos a ir equipando comisarías, aplicando fondos para nuevos patrulleros".