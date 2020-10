Concejales oficialistas: "Le pedimos a Kicillof que deje trabajar a los bahienses"

Los concejales de Juntos por el Cambio emitieron un comunicado dirigido al gobernador bonaerense titulado "Le pedimos a Kicillof que deje trabajar a los bahienses", en el que le solicitan la apertura de nuevas actividades.

En el texto, los ediles ponen el enfoque en "gastronómicos, textil y calzado, gimnasios y natatorios, canchas de fútbol 5 y salones de eventos con un protocolo gastronómico".

"Desde que el Gobierno Provincial dispuso el retroceso de fase en Bahía Blanca, nuestro Bloque plateó la arbitrariedad e irracionalidad de esta medida, ya que son estas actividades que hoy deben cerrar sus puertas quienes han mantenido una excelente predisposición a la hora de trabajar en conjunto con el Municipio y con la Comisión Especial de colaboración y participación para la reactivación económica, aplicando los protocolos correspondientes", agregan.

Y señalan, además, que "no desconocemos ni subestimamos el crecimiento de los números de contagios, ya que esto viene sucediendo en todo el territorio nacional, sino que intentamos buscar alternativas viables que permitan brindar una solución a quienes no solo no son responsables de la situación sanitaria sino que incluso han sido los sectores más perjudicados por el aislamiento preventivo y obligatorio".