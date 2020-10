"Sabemos que toda la verdad saldrá a la luz"

En las últimas horas, la Jueza de Garantías subrogante Claudia Olivera elevó a juicio la investigación hecha por el Fiscal Marcelo Romero Jardín, a cargo de la UFIJ N°8, por mal desempeño de los encargados de hacer las pericias por la muerte de Ángel Almada. Se trata del joven de 17 años que falleció tras caer de un puente peatonal en Ingeniero White, en marzo del 2016.

Al respecto, Viviana Almada, tía de Ángel, habló con el equipo del programa "Hoy También", que se emite por LA BRÚJULA 24, y dijo que "esto nos trajo un poco de tranquilidad, de alivio, por saber que hay una jueza que gracias a Dios nos escuchó".

"Nosotros hace más de 4 años que estamos luchando, diciendo que a Ángel lo mataron y no se suicidó. No me sorprende para nada lo que hace Romero Jardín, porque cuando terminó la reconstrucción del hecho él me dijo que estaba claro#, consideró.

Respecto del día en que murió el joven, recordó que "el cuerpo de Ángel aparece abajo del puente, cuando cualquier persona que se tira cae para adelante mínimamente un metro. Se comprobó que alguien lo agarró de los pies, lo soltó y cayó en ese lugar".

Y le apuntó el por entonces delegado de White, Marcelo Acosta. "Siempre dije que él no fue el que lo mató, sería una locura pensar eso, pero creemos que lo hizo por la hija, que algo sabe, ella fue la última que estuvo con mi sobrino".

"Este señor quiso manipular todo por la hija. Era un tema muy importante delante de la sociedad, son gente que vive de la reputación, de lo que dirá el vecino. Nosotros con esta familia nos conocíamos desde hace muchos años, y él lo único que hizo fue poner palos en la rueda para que no se investigue", señaló.

Y cerró: "Sabemos que la verdad va a salir a la luz, dejamos todo en manos de Romero Jardín porque sabemos que es el único que siempre quiso hacer algo".