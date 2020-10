Artistas y representantes de la cultura local piden volver a trabajar

Un grupo de artistas y miembros de la cultura de Bahía Blanca se movilizó esta mañana a la puerta del Palacio municipal, donde expusieron su inquietud por la falta de habilitación para desarrollar su trabajo, situación que se hizo aún más notoria desde el 20 de marzo, con la llegada de la pandemia y la declaración de la cuarentena.

Una de las voceras es Guillermina Larrea (militante del Movimiento Federal de Danza) quien, en un breve contacto con LA BRÚJULA 24, explicó que "la idea es exteriorizar un comunicado en el cual expresamos la preocupación porque los reclamos vienen de hace mucho y las respuestas, muy pocas".

A su turno, Verónica Alabau, otra de las integrantes del colectivo, señaló que "hace siete meses que somos un sector que trata de acatar las normas y no aguanta más. La gente se ve obligada a trabajar en la clandestinidad, porque no tiene opción. Existen protocolos, estamos dispuestos a ser controlados y no ser perseguidos, teniendo que pagar multas".

Entre los puntos que se consensuaron en asamblea, se puntualizan las diferentes acciones que se llevaron a cabo, donde se detalla que el 23 de septiembre se le entregó al Intendente y representantes del Instituto Cultural una carta que solicitaba una audiencia pública para manifestar las urgentes preocupaciones del sector.

Y aclaran que una semana más tarde mantuvieron una reunión con funcionarios del área específica, quienes le manifestaron a los autoconvocados que mientras Bahía Blanca permanezca en la fase 3, es imposible habilitar nuevas actividades.