Mirofsky sobre la pandemia: "Los niveles de ocupación de camas son críticos"

El presidente de la Sociedad de Medicina Interna de Bahía Blanca, Dr. Matías Mirofsky, fue un nuevo entrevistado dentro del ciclo que se viene dando semanalmente en el Instagram de LA BRÚJULA 24.

Luego del mensaje duro y realista de la situación sanitaria bahiense a comienzos de mes, el médico reflexionó al respecto y aseguró que "en aquel momento queríamos hacer era un llamado de atención. Veíamos que el nivel de contagio y la ocupación de camas estaba en torno del 60%; siempre hablando de pacientes adultos".

Siguiendo en esa línea mencionó que "desde aquel momento a ahora, los niveles de ocupación de camas son críticos. El 93% de clínica médica y terapia intensiva en un 85%. Los números son fríos, pero cuando se analiza nos alarma. Y no es solo para Bahía Blanca, sino para la región, ya que somos cabecera desde Carmen de Patagones, a Guaminí y Tres Arroyos".

En otro pasaje de la charla, Mirofsky se mostró muy crítico: "Es histórico intentar internar un paciente y que eso resulte complejo. No solo para los médicos de Bahía sino para la zona también. Las coberturas de las obras sociales no son las ideales. No es lo mismo tener una prepaga a tener una mutual".

"Si esto lo llevamos a la pandemia que vivimos, se agrava mucho más porque la mayoría de los hospitales privados atiende obras sociales que requieren cirugía, pero cuando queres un lugar clínico, como son los Covid-19, los hospitales privados a veces no los aceptan".

De igual manera aclaró que "desde los ´70 que Bahía no tiene un centro de salud nuevo. El Hospital Municipal y el Penna tenían más camas en los 80 que ahora. Y la población creció. La realidad es que no tenés una disponibilidad de camas superior a lo que había hace 30 años".

Sobre cómo se vienen llevando adelante las medidas para palear la situación, el facultativo reflexionó que "los otros países son más dinámicos al memento de tomar una decisión. A nosotros la cuarentena nos sirvió al principio para mejorar las condiciones de los hospitales. Pero no podemos seguir con cuarentena por varios meses más. Lo que yo veo en la Argentina es que tenemos la misma receta y no la cambiamos, y tampoco obtenemos resultados. Acá en Bahía estamos viendo eso".

"Volvimos a Fase 3 y hay un descontento muy importante sobre todo en los comerciantes. Hace un mes pudieron abrir, hicieron protocolos, invirtieron y ahora se les pide que cierren. Y no conozco casos que se hayan contagiado en bares, restaurantes o gimnasios. Entonces yo no se si la solución era volver a fase 3. No soy un experto en eso, pero va a generar descontento".

Por último, y llamando a la conciencia social, expresó: "No le pedimos a la población que done un pulmón o un riñón. No es muy difícil que la gente entienda. Tienen que respetar la distancia, lavarse las manos y utilizar el tapaboca nariz. Que la gente vaya a un espacio verde si quiere, pero que haya alguien que los controle".