El enorme gesto de Julián Alvarez con su entrenador de la infancia

Julián Álvarez se convirtió en el jugador del momento en River. Un gol a San Pablo en el Morumbí, otro a Binacional en Perú, y dos actuaciones que empezaron a afianzarlo entre los titulares de Marcelo Gallardo. Y en las últimas horas, ya convertido en noticia de todos los medios del país, se viralizó una historia muy especial con su primer DT.

Es que el delantero, de 20 años y oriundo de la localidad de Calchín, se acordó se Rafa Varas, el entrenador en cuestión, y le regaló una “Kangoo” para que pudiera seguir con su trabajo de repartidor de productos alimenticios: “Es un chico con un gran corazón que no olvida sus raíces. Con Julián somos vecinos, estamos a 3 cuadras”, contó Claudio Gorgerino, intendente de Calchín, en el programa radial Cómo Te Va.

"Julián es una persona muy humilde, con unas condiciones increíbles. A los 11 años hizo 60 goles en la 5ta del club. Todo el pueblo vive este presente de Julián de una manera eufórica. Cuando volvió de la Copa Libertadores que River le ganó a Boca, hicimos una fiesta acá", agregó.

Su historia, como tantas otras, es de lucha. Tras destacarse en sus pagos, se probó en el Millonario y también en Boca. En esta última le vio talento un ojeador de Real Madrid y lo llevó a España con apenas 11 años. No pudo permanecer (no incorporaban a menores de 13) y volvió rápido, pero no se dio por vencido. A los 16, cuando la Era Gallardo ya tenía varios títulos encima, llegó por segunda vez a las puertas de River, esta vez para quedarse en la pensión.

“Calchín es un pueblo típico del interior, tiene 3200 habitantes. Acá el 80 por ciento de la población es hincha de River. El único club oficial de la zona es el Club Atlético Calchín y juega con la camiseta de River Plate, con la banda roja”, cerró el intendente Gorgerino.

(Fuente: TyC Sports)