"Vemos las estadísticas de la pandemia como si fueran un hecho deportivo"

Rafael Emilio Santiago, como cada viernes, desarrolló una brillante columna en el aire de LA BRÚJULA 24, en la que analizó el presente que nos toca vivir.

A modo de introducción, el experimentado periodista señaló que "ya me había ocurrido antes, en años duros en nuestro país, cuando trabajaba en torno a los deportes, que son un asunto atractivo pero secundario. En aquellos años no podía evitar cierto recato al ocuparme de algún hecho menor, por ejemplo un desgarro estelar, cuando las noticias que me antecedían era más densas y difíciles".

"De otro modo, signos de aquellos años, no son mucho mejores los titulares actuales. Pero con una agravante, los encargados de comunicarlos se ven muy jugados y quizás se minimizan temas que deberían ser de impacto, porque son tiempos complejos para cosas chicas".

"El otro día un médico razonó públicamente una definición que es exacta de este presente, a propósito de que el hábito quita sensación, cuando explicaba que al superarse los 200 muertos por día es como si se cayera todos los días un avión grande sin sobrevivientes, pero sin la repercusión de ello".

"Es como si nos hubiéramos acostumbrado a recibir la estadística como si fuera un hecho deportivo, siendo que puede incluso prolongarse el conteo de víctimas. Esto no debería ser así", refirió el profesional.

Y siguió: "La inefable OMS, encima, advirtió que la probable vacuna podría terminar de repartirse en el 2022, un pronóstico devastador para mucha gente que ya está harta de estar harta, como diría Serrat".

"Uno, lector fiel del impresionante pensador Yuval -Noah- Harari, en especial de su trilogía Sapiens: De animales a dioses, Homo Deus: Breve historia del mañana y 21 lecciones para el siglo XXI, fui a buscar que opinaba y esperaba del día después, y él desde su fría lógica explicaba que la humanidad se enfrenta a la mayor crisis de nuestra generación".

"Las decisiones que tomen los ciudadanos y los gobiernos en las próximas semanas moldearan el mundo durante los próximos años, no solo a nivel sanitario, debemos actuar con rapidez y resolución, teniendo en cuenta las consecuencias a largo plazo".

"Al elegir entre alternativas hay que preguntarse qué clase de mundo queremos habitar una vez pasada la tormenta, porque va a pasar y la humanidad sobrevivirá, pero viviremos en un mundo diferente".

"Muchas medidas a corto plazo tomadas durante la emergencia se convertirán en parte natural de la vida. Decisiones que en tiempos normales llevarían años de deliberación se aprueban en cuestión de horas, tecnologías incipientes o incluso peligrosas se introducen a toda prisa porque son mayores los riesgos de no hacer nada".

"Países enteros hacen de cobayos en experimentos a gran escala. ¿Qué ocurre cuando todo el mundo trabaja desde casa y se comunica solo a distancia?, ¿o cuándo escuelas y universidades dejan de ser presenciales?. En tiempos normales no se aceptaría nunca llevar a cabo esos experimento".

"2022, aflojen un poco viejo, es demasiado tiempo".