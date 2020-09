El Concejo lo aprobó, pero por ahora Dichiara no pedirá hisopado

Franco Gentili, secretario de Turismo de Monte Hermoso, aseguró que si bien la posibilidad de solicitar un hisopado negativo para los propietarios no residentes que quieran ingresar a la ciudad fue aprobado por el Concejo Deliberante, es una herramienta que por el momento no tienen previsto utilizar.

"Lo del hisopado es una herramienta más que le brinda el Concejo al poder Ejecutivo para utilizar en el caso de que sea necesario. Esto no quiere decir que lo vayamos a poner en práctica en lo inmediato, sino que busca tenerla a disposición para poderla utilizar", mencionó Gentili, en diálogo con el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24.

"Una vez puesto en marcha en protocolo es más difícil volver atrás y modificarlo, por lo que decidimos incorporarlo desde el principio. Pero insisto que no quiere decir que lo vayamos a poner en práctica en lo inmediato. La idea es ir viendo la situación epidemiológica de la región y analizar los diferentes cambios en el marco de una situación muy cambiante", dijo.

"La idea es no pedirlo y no utilizarlo. Es una herramienta de extrema necesidad. Si avanzamos, damos turno y surge una circunstancia especial, queremos tener que una herramienta a mano, pero esperamos no llegar a necesitarla", completó.

Además, Gentili se refirió al protocolo que comenzarán a implementar a partir del próximo 20 del corriente, cuando se habilitaría el acceso para propietarios no residentes.

"Podrán ingresar un titular y un acompañante. El máximo serán 2 por vehículo y un total de 200 autos por día. Vamos a solicitar que cuenten con el permiso de circulación nacional y que cuenten con la aplicación Cuidar", refirió.

Además, mencionó que las personas podrán entrar de 8 a 18 y que se podrán quedar hasta las 10 de la mañana del día posterior.