"El colapso se puede contener, pero todos tenemos que ayudar"

Matías Mirofsky es el Presidente de la Sociedad de Medicina Interna de Bahía Blanca. Habló esta mañana con el equipo del programa "Bahía Hoy", que se emite por LA BRÚJULA 24, y describió con lujo de detalles la gravedad de la situación en la ciudad, teniendo en cuenta el avance de la pandemia.

Esto tiene que ver con un duro comunicado que fue difundido en las últimas horas por parte de la entidad, en el que se destaca que el sistema sanitario se encuentra al borde del colapso.

"Si Bahía fuera el Titanic, el iceberg a algunos hospitales ya le pegó", analizó el profesional. Y explicó: "El Hospital Municipal, por ejemplo, desde el viernes de la semana pasada, debido al personal afectado, tuvo que limitar las atenciones y las camas están todas ocupadas, covid y no covid".

"Tiene 70 trabajadores menos hoy en su planta. Todo es preocupantes, el personal que queda quizás viene desgastado desde el inicio de la pandemia y ahora está con mucho más trabajo", sostuvo.

"El Español está de manera similar porque también tiene un brote interno, entonces no pueden recibir pacientes, no tienen personal para atenderlo. Y como consecuencia de esto, en el resto de los hospitales se está acaparando la atención, más allá del coronavirus", ponderó el especialista.

Y siguió: "Creo que la terapia del HAM estaba un poco mejor. El problema con el porcentaje que pasa el Municipio -el último reporte hablaba de un 50% en la ocupación de camas- es que se mezclan las pediátricas con las de adultos, por eso el manejo de números generales da un poco más laxo".

"El Penna este fin de semana estaba al borde de estar plenamente ocupado porque hubo que derivar pacientes no solo de Bahía, estamos hablando de toda la zona. Y el Italiano no tengo demasiada información, alguna cama tenía, pero estamos al borde de una situación en la que no vamos a saber donde internar pacientes".

Más frases de Mirofsky

"La carta que se mandó tiene que ver con que todos tenemos que colaborar más que nunca, cada uno desde el lugar que nos corresponde, pero va a ser muy difícil que esto no suceda".

"Va a haber gente con menos atención que la que necesita, porque los recursos no los tenemos. Igualmente, nunca se deja a nadie sin atender".

"El colapso se puede contener, pero todos tenemos que colaborar. Estamos muy preocupados por la población que sale sin usar elementos de protección, no se cuida, y eso lo único que hace es aumentar el número de casos".

"Si se siguen contagiando los adultos mayores, por ejemplo en los geriátricos, el sistema puede colapsar en cualquier momento".

Unidades de Cuidados Mínimos Ambulatorios (UCMA)

"Hasta hace 20 días veíamos que los síntomas eran leves, pero ahora estamos viendo cuestiones más graves y no podemos derivarlos a las UCMA porque necesitan otros cuidados".

"No tenemos internados leves que nos permitan internarlos en esos lugares. Los próximos 15 días son fundamentales, ahí vamos a ver qué sucede con el sistema de salud".

"Yo apelo a la consciencia social, sería desgastante para la población volver a estar encerrados y podría ser insostenible, pero pedimos máximos cuidados".