Pringlense fue a cobrar y perdió todo el sueldo: "Tengo familia y cuentas por pagar"

Nicolás Olagaray estaba contento luego de cumplir el primer mes de trabajo y, de esta forma, recibir su sueldo. Sin embargo, casi como una burla del destino, lo perdió y con ese dinero, sus esperanzas de poder recuperarlo.

Según publica el portal El Orden, que tuvo la posibilidad de conversar con "Nico", confía en que quien lo encontró se lo pueda devolver, en un inicio de semana que jamás olvidará.

"Estoy trabajando en la fábrica de alimento, en el Parque Industrial, hoy fui a cobrar mi primer sueldo en este trabajo, hace un mes que arranqué, antes estaba en el campo, pero el comienzo no fue lo que esperaba, sólo por este episodio", resaltó, confirmando que la billetera se le cayó de su moto en un lugar que no puede determinar.

En tal sentido, añadió que "fui del Parque Industrial hasta mi casa, pero en el camino tuve algunas desviaciones, anduve por la estación de servicio de Sáenz Peña, justo estaba el camión así que me tuve que ir por 25 de mayo hasta Uruñuela en la salida de Pringles, y de ahí volví por el 25 hasta calle 15, recorrí bastante en mi moto, puede haberse perdido en cualquier lugar"

En lo personal, recalcó al mencionado medio de comunicación de la región: "Estoy separado, tengo chicos, tengo familia, es una plata importante para mí, tengo que pagar cuentas".

A la hora de pensar en un posible desenlace feliz, mencionó: "Hoy en día está un poco bravo, es difícil pensar en que me puedan llegar a devolver la plata, espero que sí, pero bueno, el mal trago ya lo pasé, ahora estoy un poco más tranquilo, tengo que pensar que es plata y no vida, se recupera trabajando, obviamente uno quiere recuperarla, porque es un mes de trabajo en vano, pero hay otras cosas peores, no tengo que permitir que esto me frene".