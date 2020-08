Nocaut de Maravilla en su vuelta

Después de seis años fuera del ring, Sergio Martínez volvió en Torrelavega, España, frente al local José Miguel Fandiño. Y con 45, Maravilla regresó con un triunfo soñado: por nocaut. En el séptimo asalto, el español se quedó sin nafta y el quilmeño aceleró para llevarse el triunfo.

La pálida imagen que dejó frente a Miguel Cotto en Nueva York ya no será la última del ex campeón mundial sobre un ring. En España mostró otra cara. Más lento y sin la respuesta de otros momentos, apeló a su experiencia para ganarle al "pibe de 36 años" que su promotora le puso enfrente.

Sin embargo, y como se preveía, este no es un toco y me voy. Maravilla va por algo grande, al preparación de los últimos dos años le apunta a eso: ser nuevamente campeón mundial. Tiene tiempo para preparar su cuerpo y mente para desafíos más complicados. Si bien el reloj corre rápido, Martínez no está apurado…

El round por round

Primer round: Nada de estudio para Martínez, que tomó el protagonismo del combate con combinaciones lentas. Fandiño, muy nervioso, casi que no tiró ninguna mano (10-9).



Segundo round: El español comenzó a mostrarse un poco más suelto y encontró algunas grietas en la defensa de Maravilla, que tiene un corte en la ceja izquierda. De todas maneras, Martínez dominó el round y volvió a llevárselo (20-18).



Tercer round: Más allá de la poca movilidad en sus piernas, el ex campeón mundial mediano escapa a los manotazos de Fandiño y no corre peligro. Habrá que ver cómo responde con el correr de los minutos (30-27).



Cuarto round: ​Maravilla mantiene el centro del ring y es el que propone en una pelea de trámite lento. Fandiño comenzó a soltarse, pero sus limitaciones no son suficientes para hacer temblar a Martínez (40-36).



Quinto round: Con poca nafta, Martínez se quedó. Y Fandiño, con algunos golpes, dominó un round más allá de que no puso demasiado peligro en el quilmeño. Por primera vez apareció el rival (49-46).



Sexto round: La mejor versión de Maravilla, que volvió con todo después del descanso. Hubo una caída del español, que acusó un golpe bajo. Sintió mucho los derechazos al cuerpo (59-54).



Séptimo round: ​A diferencia de Fandiño, que nunca aceleró, Martínez olió sangre y fue por todo. Con un zurdazo al cuerpo lo liquidó. Los golpes a la zona blanda fueron la clave.

Fuente: Olé.