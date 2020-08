El descargo de la concejala de Villarino, Susana Velásquez

Aislada en su domicilio junto a su esposo, que también tiene coronavirus, la concejala de Villarino Susana Velásquez habló esta mañana con el equipo de LA BRÚJULA 24 y explicó cómo viene transitando la enfermedad.

Además, la edil detalló cómo se desarrolló una olla popular que hoy se encuentra en el centro de la polémica, en especial luego de los dichos del presidente del HCD del vecino distrito, que la tildó de "irresponsable".

"Estoy con un poco de temperatura, pero mejor que ayer. Tengo los síntomas de una gripe, la fiebre fue disminuyendo por suerte. Y mi marido está igual", aseveró en contacto con el periodista Germán Sasso.

"Vivimos en Pedro Luro, los dos nos aislamos desde el momento en que nos enteramos que le dio positivo a un familiar nuestro", agregó.

Olla popular. "El contagio tiene que ver claramente con el contacto cercano mío, del cual me enteré el domingo por la noche. Yo creo que es importante comunicar bien en este sentido. Lo que se hizo fue una olla solidaria, la cual fue organizada por distintas agrupaciones, en adhesión a los 25 años que cumpliría Micaela García".

"Nosotros fuimos invitados por parte del papá de Micaela, que está trabajando para el Ministerio de las Mujeres en la ciudad de La Plata, y lo efectuamos el domingo con las condiciones que se vienen dando", indicó Velásquez.

Además, aseveró que "en nuestro pueblo las ollas solidarias se hacen todos los sábados con los protocolos correspondientes para cuidarnos nosotros y cuidar a la gente que va a buscar su vianda. Tuvimos las precauciones necesarias, de hecho antes de hacer la actividad presentamos una nota en la Delegación para informar cómo nos íbamos a manejar".

De todos modos, la concejala asumió que tiene miedo por un eventual brote. "Mentiría si dijera que no hay temor, pero tomamos todos los recaudos. Yo no tuve contacto con la gente que fue a buscar la comida y tampoco fue algo multitudinario como se dijo".

En ese mismo sentido, apuntó contra las acusaciones vertidas esta mañana, también en contacto con este medio, por parte del presidente del Concejo Deliberante de Villarino, Omar Promenzio. "Hay un error muy grande, primero porque no violamos ningún DNU, los merenderos son un servicio esencial y es irresponsable no saberlo",

"Es una entrega de viandas, modalidad que se permite en los merenderos de todo el país, por eso me llama la atención lo que se dijo. Obviamente yo no tenía ningún síntoma en ese momento, de lo contrario no hubiera organizado nada. Tampoco tenía el dato del positivo de mi familiar que fue el domingo a la noche", apuntó.

Y cerró: "Se habla un poco desde el desconocimiento de cómo fue, la realidad es que se genera una falta información y después un pánico que no le hace bien a la sociedad. Yo le avisé a mis contactos, y a todos los que fueron a esa olla. La gente llegaba a buscar su vianda muy espaciada".