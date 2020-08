Jorge Rial chicaneó a Moria Casán y ella le respondió picante

Este martes Moria Casán protagonizó un escándalo en el Cantando 2020 al apuntar fuertemente contra Laurita Fernández, conductora del programa junto a Ángel de Brito, levantarse de su silla y amenazar con renunciar. Los memes sobre la situación inundaron Twitter, y Jorge Rial se sumó. En respuesta, la diva le tiró un tuit demoledor.

"¿Acá es la cola para el IFE? ¡Buen miércoles para todos!", escribió Jorge Rial en Twitter, junto a la imagen de Moria Casán detrás del ordenador de fila instalado al costado del jurado del Cantando.

Enterada, "La One" le saltó a la yugular al conductor de Intrusos, y respondió: "Es la cola para recibir comisión de sobres que me corresponden, que recibió un animador vespertino decadente y mercenario que está en tele gracias a mí, y que nunca me hizo un regalo". "Así que gustoza (sic) espero este 15 de agosto recibir regalito de cumple. Kissessssss", cerró.

La relación entre Moria y Rial ha fluctuado a través de los años, a pesar de haberlo reemplazado en la conducción de Intrusos durante la licencia de cuatro meses que él se tomó en 2018. Pero en el último tiempo, la vedette fustigó al periodista en más de una ocasión, sobre todo desde que Casán abandonó su lugar como conductora de Incorrectas en América.

"Me parece una persona desagradecida. No me gusta su esencia, me parece oscurito. Pero amén de eso, el día que entré al programa que me antecede, estaban todos muy desesperados y me preguntaban a mí como si fuera LP (Liliana Parodi) que iba a pasar”, disparó la morocha a fines de junio, en diálogo con el programa radial de Marcelo Polino, y añadió: "Yo no tengo nada con Jorge, pero fui viendo actitudes que no condicen con un buen ser humano. No me pasó nada en particular”, aseguró.