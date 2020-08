El Parque de Mayo,  solo para peatones

Autoridades municipales tomaron la decisión de realizar un cierre parcial al tránsito vehicular en el Parque de Mayo, medida que comienza a regir desde hoy y se implementará durante los fines de semana y feriados.

La iniciativa apunta a generar mayores sectores para la peatonalización y esparcimiento. "Solo se habilitará para el uso recreativo, como bicicleta y patín, teniendo en cuenta que muchas veces el uso de los autos dentro del sector generan el impedimento de que las familias puedan disfrutarlo del todo", explicó Tomás Marisco, secretario de Movilidad Urbana y Espacios públicos.

En diálogo con el programa "Hoy También", que se emite por LA BRÚJULA 24, el funcionario señaló que se cerrará acceso principal por Avenida Alem y también se impedirá girar a la izquierda tras el ingreso por 12 de Octubre.

"En cualquier parte del mundo se toman estas determinaciones. Ahora

empezamos por el Parque de Mayo, pero a mediano plazo la idea es poder llevar esto a distintos espacios públicos y descentralizarlo, que cada sector pueda tener el lugar para disfrutar más cercano a su domicilio", comentó.

Y respecto de los cuidados y controles sanitarios, Marisco indicó que "yo coincido en que tiene que ser consensuado con los profesionales, aunque también creo que esto es lo mejor que podemos ofrecerle a la gente para el día después".

"Vamos a tener que realizar un control más estricto para que no haya reuniones masivas. Mientras eso no se nos vaya de las manos, no hay ningún impedimento para poder llevarlo adelante", sintetizó.