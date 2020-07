Fernández sobre las medidas contra el coronavirus: "Dios me iluminó"

El presidente Alberto Fernández afirmó ante el diario británico Financial Times que la pandemia brinda la oportunidad de "repensar el capitalismo" al tiempo que reivindicó "el de (Henry) Ford" porque "proveía empleo", en contraposición con el "especulativo".

El periódico financiero publicó el segundo tramo de la entrevista que dio a conocer el fin de semana pasado y en su título hizo hincapié en el elogio del Presidente al célebre empresario norteamericano, al tiempo que subrayó en el cuerpo de la nota que para el mandatario la pandemia de Covid-19 "ofrece la oportunidad de repensar el capitalismo".

"Creo en el capitalismo de Ford, que un día se preguntó a sí mismo: ¿por qué mis autos no son usados por mis empleados?", sostuvo Fernández y agregó: "Ese capitalismo mostró más solidaridad, porque era un capitalismo que proveía empleo, que producía y generaba inversión, ese era el capitalismo que necesitábamos, no el capitalismo especulativo".

Además, el artículo destacó que Fernández no quiere cerrar la Argentina al resto del mundo y que consideró que "la globalización es un hecho irreversible". El corresponsal Benedict Mander, autor de la nota, describió a Fernández como un "católico no practicante" y citó una frase sobre su visión respecto de las medidas adoptadas ante la pandemia: "Dios me iluminó".

"Vimos lo que pasó en Europa e hicimos lo opuesto. Vimos lo que EEUU no quiso ver y el resultado ha sido muy bueno", afirmó el Presidente según el artículo, que a su vez calificó como "sobre optimista" los dichos del mandatario sobre los resultados obtenidos en la lucha contra la pandemia.

En este sentido, el Financial Times remarcó que si bien el Covid-19 se cobró hasta el momento "alrededor de 2.700 vidas en la Argentina", un número "bueno" en comparación con la región, los casos "siguen subiendo a pesar de una de las cuarentenas más largas y estrictas del mundo, que continúa desde mediados de marzo".