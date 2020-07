Emotivo recuerdo del "Negro" Fontanarrosa

El experimentado periodista Rafael Emilio Santiago, habitual columnista del programa "Bahía Hoy", por LA BRÚJULA 24, dedicó su espacio para recordar al negro Roberto Fontanarrosa.

"El último domingo hubo algunas referencias por la muerte de Fontanarrosa, 13 años atrás. Creador de personajes inolvidables como fue 'Inodoro Pereyra' o 'Boogie, el aceitoso'", indicó.

"Un tipo único, costumbrista, un carácter único el del rosarino que se dio en esas condiciones, futbolero de tribuna y no de platea, enrolado como hinchas totales. Yo lo conocí un poco en el Mundial 94 en Estados Unidos, justamente la cuna de Boogie, el aceitoso", recordó.

Y contó que "tenemos la misma credencial, pero claramente diferente fama. Él escribió para Clarin y para una revista española, firmaba como Doña Rosa, una divina que auguraba los resultados de los partidos, rebusque ingenioso".

"Recuerdo que no se llevaba bien con los micrófonos, pero a la hora del café en los centros de prensa era una persona muy buscada. También recuerdo que en el 'Usa Today' dibujaba una tira de 4 o 5 cuadritos un tal Cobi Jones, que jugaba en la selección de Estados Unidos, y ejercía ese raro humor de algunos yanquis, pero el diario más vendido entonces", dijo el profesional.

Y explicó: "Un día me animé y le dije 'negro, mirá si hubieses nacido acá', y él me preguntó '¿y si hubiese nacido en Uganda?, dejame, yo estoy bien así?. A mi que quedó la sensación de que Fontanarrosa no ha tenido relevo, acá uno repara en ciertas calidades individuales cuando ya no están".