"El Indio" de la serie "Perdida" en exclusivo para la Argentina

"Estoy en Bogotá, en cuarentena total, respetando las normas de seguridad".

La frase le corresponde al popular actor Colombiano Héctor Lucumi, quien saltó a la fama mundial gracias a su papel de "El Indio", en la serie "Perdida". Aunque contrario a la imagen oscura que el papel refleja, él es una persona totalmente diferente. Con gracia y amabilidad, como sus grandes virtudes.

Esta mañana, el artista habló con el equipo del programa "Tal cual es", que se emite por La Brújula 24 y conduce Fernando Quiroga. Y lógicamente, analizó todo lo que tiene que ver con la pandemia generada por el coronavirus.

"Ya esperamos lo más, ahora esperemos lo menos. De una u otra forma estos cambios son para bien, hay que dejar oxigenar un poco al mundo y todo va a estar bien", relató con total optimismo, quien frase por medio saluda con un "abrazo rompecostillas".

"Estamos con tres proyectos con amigos, cerrando para hacer una serie y preparando todo el material, contó Lucumi en relación a su día a día en la bella Colombia. " agregó: "Entre ellos está mi amigo y hermano que es Juan -Carlos- Messier, pero nos frenó un poco la cuarentena; igual ya tenemos todo montado y lo vamos terminando".

Por otra parte, el actor cafetero contó cómo repercutió en su vida la gran exposición que le generó la serie que se encuentra hoy entre las más vistas de la plataforma. "La verdad nos quedamos muy asombrados, no esperábamos algo tan grande, incluso con mi hermano Messier nos abrazamos, que llegue al top ten de las series más vistas en Netflix es increíble".

"Al mismo tiempo que la hayan transmitido en España y no haya tenido la fuerza suficiente, recuerdo que la comparaban con lo mismo que pasó con 'La casa de papel', que explotó cuando llegó a Netflix pero al principio no tanto. Sinceramente me ha dejado con la boca abierta".

"Sinceramente la recomiendo mucho porque tiene elementos que son muy interesantes, es una serie muy completa", aseveró Lucumi.