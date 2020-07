Reapertura de bares y restaurantes: "No sabemos cómo se comportará la gente"

Negocios gastronómicos con la mitad de su capacidad disponible, mesas distanciadas entre sí, comensales con barbijo, barras y pasillos vacíos y una limpieza extrema. Con esa escena, particular claro, se encontrarán quienes a partir del lunes vayan a los bares, restaurantes y cervecerías de Bahía Blanca.

La realidad será completamente diferente para un sector muy golpeado tras estar durante más de 100 días pudiendo vender poco y nada, mediante la modalidad delivery y take away. Ahora, la sensación es de "nervios y ansiedad", porque como nadie sabe cuál será el comportamiento del público bahiense en esta nueva normalidad.

"El municipio nos brindó los lineamientos del protocolo. El horario de apertura será libre para cada uno, de acuerdo al tipo de negocio", pero el cierre será para todos igual, a las 0", reveló esta tarde Horacio Levantesi, vicepresidente de la Asociación de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Bahía Blanca y Región SO, en comunicación con el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24.

"La gente no se podrá sentar en las barras, porque se busca evitar la circulación y la aglomeración en los pasillos. También se buscará que el público vaya de a uno a los baños. Estamos ansiosos y nerviosos porque no sabemos cómo se comportará la gente. Con respecto a la cantidad de gente por mesa, se está hablando desde hasta cuatro personas, salvo que sea un grupo familiar de mayor cantidad de integrantes", aclaró Levantesi.

Por el momento y según mencionó el dirigente, "los locales gastronómicos ubicados en las galerías y en los shoppings no podrán abrir". "Por el momento no se pudo avanzar, pero creo que esto es el principio", dijo.

Levantesi apeló a la conciencia de todos los dueños de los comercios gastronómicos y aseguró que habrá controles por parte del municipio para que se estén cumpliendo los protocolos establecidos.

"Estamos trabajando para concientizar a todos los colegas. El municipio realizará muchas inspecciones y el que no cumpla, tendrá su respectiva sanción. Depende de nosotros que esto se mantenga", dijo.

El sector está muy golpeado. Y además del miedo, está el factor económico. Por eso y según mencionó Levantesi, los negocios ofrecerán precios atractivos y promociones.

"Que no tengan miedo. Tenemos que volver a poner de pie a nuestro sector y por eso ofreceremos promociones y precios atractivos para que la gente pueda acercarse. Estamos quebrados y si la Ley de emergencia económica no sale hoy, no hay mañana para el sector", completó.

El delivery y el take away seguirá disponible