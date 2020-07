Fixture, horario y TV de todos los partidos

La Conmebol definió este lunes el fixture, horarios y televisación de la Copa Libertadores con los días y los horarios de los partidos de la primera rueda que formarán parte de un nuevo calendario para la reanudación de la competencia en medio de la pandemia de coronavirus.

El máxima torneo a nivel clubes de América tiene fecha de reinicio para el próximo 15 de septiembre, pero todavía está en el aire la incertidumbre por la que pasan muchos países que todavía no comenzaron con sus entrenamientos y entre ellos están Boca, River, Racing, Defensa y Justicia y Tigre, los cinco clubes argentinos que están participando de esta edición de la Copa Libertadores, pero que se encuentran con la misma problemática. Sin embargo, ya conocen las fechas en las que tendrán sus compromisos para completar la ronda de grupos.

BOCA | Grupo H

vs. Libertad (V) - 17/9 - 21

vs. DIM (V) - 24/9 - 21

vs. Libertad (L) - 29/9 - 21.30

vs. Caracas (L) - 22/10 - 21.30

RIVER | Grupo D

vs. San Pablo (V) - 17/9 - 19

vs. Binacional (V) - 22/9 - 21.30

vs. San Pablo (L) - 30/9 - 21.30

vs. Liga de Quito (L) - 20/10 - 21.30

DEFENSA Y JUSTICIA | Grupo G

vs. Delfín (L) - 17/9 - 19

vs. Olimpia (L) - 23/9 - 19.15

vs. Delfín (V) - 1/10 - 23

vs. Santos (V) - 20/10 - 19.15

RACING | Grupo F

vs. Nacional (L) - 17/9 - 21.30

vs. Alianza Lima (V) - 23/9 - 21.30

vs. Nacional (V) 29/9 - 19.15

vs. Estudiantes de Mérida (L) 21/10 - 19.15

TIGRE | Grupo B

vs. Guaraní (V) - 17/09 - 22.00

vs. Bolivar (L) - 22/09 - 19.15

vs. Guaraní (L) - 01/10 - 21.00

vs. Palmeiras (V) - 21/10 - 21.30

Partidos importantes de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Colo Colo vs Peñarol - Martes 15/9

Santos vs Olimpia - Martes 15/9

Inter de Porto Alegre vs América de Cali - Miércoles 16/9

Universidad Católica vs Gremio - Miércoles 16/9

Bolivar vs Palmeiras - Miércoles 16/9

Cronograma de fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final

Fase de grupos: Septiembre 2020 - Octubre 2020

Octavos de final: Sorteo y partidos entre noviembre y diciembre

Cuartos de final: diciembre 2020

Semifinales: Enero 2021

Final: fecha a definir