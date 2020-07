La reflexión de Oriana Sabatini ante la repercusión que obtuvo al hablar de sus trastornos alimenticios

“Realmente nunca pensé que un posteo podía generar algo así”.

Oriana Sabatini se mostró sorprendida -”siento que es mi cumpleaños”- por la cantidad de mensajes de apoyo que recibió luego de haber subido a sus redes sociales un video al natural en el cual muestra sus supuestas imperfecciones. Allí, además, escribió un texto en el cual contó que durante 10 años tuvo trastornos alimenticios.

La actriz destacó que le llegaron comentarios desde su entorno -”algunos de los que estuvieron a mi lado todos estos años y pudieron ver en primer persona de lo que hablé en mi posteo”- hasta de allegados a sus amigos. “Diciéndoles lo bien que les hizo leer lo que escribí. Algunas emocionadas, otros orgulloso. De todo...”, contó en la red social en la que tiene cinco millones de seguidores.

“Lo hice por mí, pero no sabía lo bien que se podía sentir pensar que también lo hice por alguien más. Sé que hay comentarios malos porque ¿cuándo no? Pero me quedo con los que me hicieron llegar todo ese amor que no sabía que tanto necesitaba”, indicó sobre el video que en menos de una hora alcanzó el millón de reproducciones.

“Siempre pensé que mis defectos son algo que me hacen especial. A todos, en realidad, pero nunca pensé que alguien podría llegar a ‘admirarme’ por mostrar una de mis más grandes debilidades. Les agradezco de todo corazón. Muchas veces me peleo con las redes sociales, pues soy sensible y no soporto algunas cosas que leo, pero hoy me demostraron que a veces no son del todo malas. De hecho, hoy todo fue demasiado bueno”, sostuvo la novia de Paulo Dybala -con quien vive en Turín, Italia-, que le dedicó un romántico mensaje luego de su posteo.

Sabatini recibió el apoyo de sus amigas y familiares. Así como también de sus cinco millones de seguidores. Además, se sumaron distintas famosas que destacaron y compartieron su video como ejemplo. Quien también se expresó luego de haber visto el video que compartió en las redes sociales fue Catherine Fulop, madre de Oriana.

Desde la Argentina -a miles de kilómetros de su hija-, la conductora destacó el mensaje que brindó la actriz. “Mi bebé bella. Quiero que sepas que te amo. Estoy muy orgullosa de ti y cómo te manejas en tu vida, la madurez te dará la calma para ver todo lo hermoso que hay en ti. Vas por muy buen camino, hija”, escribió la venezolana.

Además, remarcó el gesto de Dybala al compartir el video de Oriana con sus 40 millones de seguidores de Instagram. “¡Qué bello cómo la amas! ¡Los amo!”, indicó sobre el posteo de su yerno, el futbolista argentino que se destaca en el club Juventus.