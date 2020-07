"Vamos a ir tratando de volver a la normalidad en un mundo nuevo"

A casi cuatro meses de iniciada la cuarentena por la pandemia de coronavirus, el presidente Alberto Fernández se encuentra anunciandohoy una nueva extensión, desde Olivos, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En la conferencia participan también, por primera vez, los gobernadores Arabela Carreras (Río Negro), Jorge Capitanich (Chaco) y Gerardo Morales (Jujuy). De esta manera, quedan representadas cinco de las seis provincias con mayor incremento de casos de coronavirus en el país en las últimas semanas.

La nueva etapa se extenderá entre el 18 de julio y el 2 de agosto. "Todos en el mundo han tenido marchas y contramarchas con esto", dijo el Presidente al inciar el mensaje. "Nuestra mayor preocupación fue que el sistema de salud se sature, fundamentalmente en el AMBA. Yo creo que en estos 14 días, a pesar de los números que ya conocen, donde hay un incremento en el número de contagios y fallecidos, aún así estamos en términos comparativos en una situación buena", agregó.

El mandatario aseguró que intentaremos "volver a la normalidad, en medio de un mundo completamente diferente", generando un marco de mayor flexibilización. De todas maneras, aclaró que estamos lejos de superar el virus y que de ser necesario, volverán las restricciones.

“En este tiempo buscamos que ningún argentino se quede sin atención y eso lo hemos logrado. Es muy importante eso. Estos días han sido útiles. El tiempo de duplicación de casos hoy está en 23,95. Casi estamos acercando nuestros mejores días, cuando ese indicador estaba en 25″, explicó.

“Si no hubiéramos trabajado para incrementar el número de camas, hoy estaríamos mucho más cerca de la saturación. Todo el esfuerzo que hemos hecho, no ha sido inútil. Por mucho que nos duele la sensación de encierro y los problemas que genera, el aislamiento es lo que nos permite no caer en la crisis que cayó el país vasco. No caer en el riesgo de elegir quién vive y quién muere”, completó.

LOS DATOS QUE PRESENTÓ EL GOBIERNO