Alex Vanneli: a 10 años del matrimonio igualitario, habló de sus más grandes instigadores

En la madrugada del 15 de julio de 2010, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina y el sexto en el mundo entero en reconocer el derecho al matrimonio igualitario, marcando así un antes y un después en la historia, sin lugar a dudas.

Y una cara muy importante dentro de esa lucha es la del representante de artistas Alejandro Vanelli, quien junto a Ernesto Larresse -están en pareja desde el año 1976- fueron los primeros hombres en casarse en la ciudad de Buenos Aires.

Esta mañana, Vanelli habló con el equipo del programa "Tal cual es", que conduce Fernando Quiroga por LA BRÚJULA 24, y recordó cómo fue ese tiempo. "El comienzo fue impensado, no teníamos en la cabeza que saldría la Ley. Un día me llegó un mail de un periodista en el que pedía que los actores que yo representaba firmaran una solicitada para pedirla. Entonces quedamos en encontrarnos, porque no iba a pedirle a los actores que firmaran algo que no tuviera peso".

"Cuando lo veo venir, era un chico joven con su mochila, alguien común. Se sentó y me contó que estaban buscando visibilizar el tema. Me habló de la federación que integraba y me contó que dos mujeres en febrero se habían presentado a pedir matrimonio en un registro civil. Le conté que estábamos por cumplir 34 años con Ernesto, y lo llamé y le tiré la bomba", sostuvo.

En ese mismo orden, explicó que "la cuestión es que nos dieron muy poco tiempo para pensarlo, preguntamos en el entorno y la mayoría nos decían que no. Pero entre hacer y no hacer, nos tiramos a la pileta. Fuimos al registro de Berutti y Coronel Díaz -Capital-; estaba lleno de amigos, periodistas y políticos. La idea era que la escribana levantara un acta que sirviera para presentar en la Justicia para que el caso llegara a la Suprema Corte".

"El juez nos llevó a donde se casan, nos puso en el lugar de los novios, y la presidenta del INADI le ofreció pasar a la historia. Nosotros no queríamos casarnos porque no estaba en nuestros planes, por amor ya estábamos juntos hacía muchos años. Pero a partir de ahí empezamos a militar y mostrar nuestra historia. Mientras tanto, la Federación logró con sus abogados que empezáramos a atiborrar a los jueces pidiendo casamientos", aseveró.

"El gobierno de Mauricio Macri nunca votó a favor como se dijo en estos días, siempre estuvieron en contra de reconocer derechos", señaló el profesional.

"Llegó el momento de la votación, pero en el interín yo trabajé mucho para conseguir las cosas aprovechando mis conocimientos, convoqué a todos los cantantes frente al Congreso, como Fito Páez y Vicentico, entre otros. Y se me ocurrió que como no teníamos plata para que el tema estuviera en boca de todos, nos juntamos cinco para hacer lo que fue ese raid de dos días haciendo esos famosos videos con distintas personalidades que apoyaban la medida. Eso fue el puntapié final para que el tema se instalara en los medios", recordó.

Y dijo que "cuando salió la Ley fue algo muy emocionante, y todo el mundo salimos, porque me incluyo, corriendo a abrazarlos a Néstor y Cristina. Eso no pasa en ningún país del mundo".