Jimena Barón impactó a sus seguidores con fotos de su abdomen

Jimena Barón olvió a Instagram y generó un nuevo revuelo. Esta vez, la actriz posteó fotos de su cuerpo súper delgado, y sus seguidores expresaron cierta preocupación.

"Ayyy, no será mucho? me da impresión…", fue uno de los comentarios. Otra mujer fue más allá: "A mi hija que la ama, no la ayuda. No es un modelo a seguir. Perdón, pero luchar por las mujeres para mi también es no fomentar esto. Dirán que soy pacata, dirán que no entiendo el nivel de coolness de Jimena (que me parece piola, talentosa y madraza ) pero en esta no la banco".

Violeta Urtizberea también comentó, pero halagando: "Keeeee", puso, junto a un corazón. Otras seguidoras, sin embargo, apoyaron la publicación por la libertad de expresar lo que cada uno quiere.